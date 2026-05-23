Có thể hạ huyết áp

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, nước cốt chanh chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho tim mạch như vitamin C, axit citric và kali. Những chất này được cho là có thể giãn mạch máu, từ đó làm giảm áp lực lên thành mạch và hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Một số nghiên cứu ban đầu ghi nhận nước chanh có tiềm năng hỗ trợ điều trị tăng huyết áp nhưng phần lớn nghiên cứu hiện mới dừng ở động vật.

Giúp cơ thể đủ nước

Uống nước chanh trong ngày có thể cải thiện tình trạng hydrat hóa. Việc cung cấp đủ nước rất quan trọng với tim mạch và huyết áp ổn định. Các nghiên cứu cho thấy người bị mất nước kéo dài có nguy cơ tăng huyết áp cao hơn. Khi cơ thể được bổ sung đủ nước, một số yếu tố liên quan đến tăng huyết áp cũng có thể giảm xuống.

Nước cốt chanh chứa nhiều dưỡng chất tốt cho tim mạch. Ảnh: Ban Mai

Hạn chế tình trạng giữ nước

Theo Medline Plus, dù nghe có vẻ nghịch lý, uống đủ nước lại có thể giúp giảm tích nước và đầy hơi. Khi thiếu nước, cơ thể sẽ giữ lại chất lỏng để bù đắp. Ngược lại, nếu bạn uống đủ nước mỗi ngày, cơ thể sẽ ít giữ nước hơn.

Tình trạng giữ nước có thể làm tăng áp lực lên thành mạch máu, khiến huyết áp tăng cao. Vì vậy, duy trì đủ nước có thể hạn chế nguy cơ này.

Ngoài ra, chanh chứa nhiều kali - khoáng chất quan trọng góp phần cân bằng dịch trong cơ thể. Điều này có lợi cho việc duy trì huyết áp khỏe mạnh.

Hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý

Việc uống đủ nước bao gồm cả nước chanh cũng liên quan đến kiểm soát cân nặng. Những người uống đủ nước thường ít nguy cơ thừa cân hơn. Các chuyên gia lưu ý béo phì là một trong những yếu tố nguy cơ lớn của tăng huyết áp. Vì vậy, duy trì cân nặng hợp lý cũng góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh.

Giảm nhu cầu sử dụng caffeine

Nghiên cứu cho thấy uống nước chanh có thể tăng mức năng lượng và cải thiện tâm trạng. Mất nước làm tăng nguy cơ mệt mỏi và trầm cảm. Một nghiên cứu còn phát hiện rằng mùi hương của chanh có thể giúp con người cảm thấy tỉnh táo hơn.

Nếu bạn có nguy cơ tăng huyết áp, hãy cân nhắc thay ly cà phê buổi sáng bằng nước nóng pha cốt chanh. Caffeine trong cà phê có thể làm tăng huyết áp. Việc giảm uống cà phê và bổ sung nước chanh có thể giúp hạ huyết áp.