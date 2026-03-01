Video: Voenhronika/Telegram

Đoạn video được chuyên trang quân sự Voenhronika đăng tải cho thấy FPV cảm tử Nga khi hoạt động trong ngôi làng Oleksiievo-Druzhkivka tại mặt trận Kostiantynivka thuộc tỉnh miền đông Donetsk, Ukraine đã phát hiện nơi đối phương cho triển khai một khẩu pháo tự hành M109. Dù quân Ukraine đã ngụy trang kỹ lưỡng nhưng phần nòng pháo vẫn bị lộ.

Các đơn vị của Nga sau đó đã điều khiển một số FPV cảm tử tấn công vào khí tài đối phương. Sau khi hứng chịu loạt đòn tập kích, cỗ pháo của Ukraine đã bốc cháy.

FPV cảm tử Nga tấn công cỗ pháo M109 của Ukraine. Ảnh: Voenhronika

Theo bản đồ cập nhật từ chuyên trang DeepState, làng Oleksiievo-Druzhkivka nằm ở hướng tây bắc thành phố Kostiantynivka và cách các mũi tấn công gần nhất của quân Nga chưa đầy 10km.

Chuyên trang quân sự Army Recognition cho hay, M109 là pháo tự hành do BAE Systems Platforms & Services, một công ty con của Tập đoàn BAE Systems thiết kế và đưa vào biên chế phục vụ quân đội Mỹ từ năm 1963. Tính tới năm 2013, loại pháo này đã có tới 13 phiên bản nâng cấp khác nhau. M109 nặng 24,07 tấn; chiều dài 9,12m tính cả nòng; rộng 3,15m; cao 3,28m và cần 6 binh sĩ để vận hành.

Một pháo tự hành M109. Ảnh: Army Recognition/BAE Systems

Vũ khí chính của M109 là khẩu pháo dùng cỡ đạn 155mm theo tiêu chuẩn của khối quân sự NATO. Ngoài ra, xe còn được trang bị một súng máy sử dụng cỡ đạn 12,7x99mm với cơ số 500 viên để đối phó với bộ binh đối phương.

Theo số liệu được trang Militarnyi công bố, quân đội Kiev trong hai năm đầu tiên của cuộc xung đột Nga – Ukraine đã nhận hơn 150 cỗ pháo M109 từ nhiều quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như Mỹ, Anh, Italia, Na Uy, Latvia.