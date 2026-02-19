Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/2 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai pháo tự hành 2S7 Pion để tập kích mục tiêu Ukraine ở mặt trận Donetsk.

"Lữ đoàn pháo binh Độc lập số 2 thuộc Nhóm tác chiến miền Nam đã nhận được tọa độ của kíp pháo binh Ukraine từ máy bay không người lái (UAV) trinh sát. Mục tiêu này sau đó đã bị pháo tự hành 2S7 Pion tấn công chính xác, ngay cả khi được che giấu trong rừng cây. Theo chỉ huy của đơn vị pháo binh, pháo 2S7 Pion có thể tấn công đối thủ từ khoảng cách hơn 40km", phía Nga cho biết.

Pháo tự hành 2S7 Pion "Hoa mẫu đơn" của Nga tập kích mục tiêu Ukraine ở Donetsk. Video: Zvezda

Pháo tự hành 2S7 Pion "Hoa mẫu đơn" được quân đội Liên Xô đưa vào biên chế từ năm 1976. Hệ thống có trọng lượng 46 tấn; dài 13,1m tính cả nòng; rộng 3,38m và cao 3m. Kíp chiến đấu gồm 14 người, trong đó 7 người phụ trách vận hành pháo, số còn lại sẽ có nhiệm vụ tiếp đạn.

Pháo 2S7 sử dụng đạn cỡ 203mm, mỗi viên nặng hơn 110kg, tầm bắn trong khoảng 37,5-47,5km, tốc độ bắn tối đa 1,5 phát/phút. Khả năng nâng góc nòng của 2S7 nằm trong khoảng 0 - 60 độ. Nòng pháo được thiết kế để có thể bắn đạn thông thường, đạn hóa học hay đạn hạt nhân chiến thuật tùy theo nhiệm vụ.