Video: Lữ đoàn cơ giới hạng nặng số 5 của Ukraine

Trong đoạn video do Tiểu đoàn Phương tiện không người lái "Mũi tên đen" thuộc Lữ đoàn cơ giới hạng nặng số 5 của Ukraine công bố, chiếc FPV của họ được trang bị súng bắn đạn ghém đang tiếp cận một máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Do súng bắn đạn ghém có tầm bắn hạn chế nên binh sĩ Ukraine phải điều khiển FPV bay thật gần UAV của đối phương. Khi tiến sát mục tiêu, người điều khiển FPV liền khai hỏa khẩu súng bắn đạn ghém và phá hủy hoàn toàn UAV của Nga.

Ảnh: Lữ đoàn cơ giới hạng nặng số 5 của Ukraine

Hiện chưa rõ thời gian và địa điểm diễn ra vụ đụng độ trên.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 13/11, Tiểu đoàn Phương tiện không người lái "Mũi tên đen" khẳng định, các kỹ sư của họ sẽ tiếp tục nâng cao năng lực của FPV “nhằm đảm bảo bầu trời vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của các binh sĩ Ukraine”.