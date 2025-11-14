Báo Pravda dẫn thông tin từ Lực lượng biên phòng quốc gia Ukraine ngày 14/11 cho biết, quân Nga đã tận dụng thời tiết và điều động hơn 10 xe bọc thép tham gia một cuộc tấn công ở mặt trận Pokrovsk, gần làng Volodymyrivka thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

Theo nhà chức trách Ukraine, nhờ sự phối hợp hành động của các binh sĩ điều khiển máy bay không người lái (UAV) thuộc đơn vị biên phòng Phoenix với những đơn vị lân cận, các lực lượng Kiev đã đẩy lùi cuộc tấn công và phá hủy xe bọc thép của đối phương.

"Tổng cộng, quân của chúng tôi đã tiêu diệt được 11 xe thiết giáp hạng nặng, bao gồm 2 xe tăng. Hơn 60 lính Nga cố gắng thoát ra khỏi những chiếc xe bị phá hủy đã phải bỏ mạng mãi mãi trên các cánh đồng và khu vực rừng rậm”, trích thông cáo của Lực lượng biên phòng quốc gia Ukraine.

Quân Ukraine không nêu rõ thời điểm diễn ra vụ giao tranh trên.

Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin do phía Ukraine công bố.