Theo hãng tin RT, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm nay (14/8) tuyên bố, chiến dịch tấn công phối hợp giữa FSB và Bộ Quốc phòng Nga đã nhằm vào các nhà máy hóa chất và kỹ thuật ở Pavlograd thuộc vùng Dneptropetrovsk và nhà máy "Zvezda" cùng Viện Nghiên cứu khoa học quốc gia về các sản phẩm hóa chất ở Shostka thuộc vùng Sumy.

Hậu quả sau đòn tấn công của Nga đã được hình ảnh vệ tinh và tình báo nguồn mở xác nhận.

Video: RT

FSB cho hay, với sự cho phép của NATO, Ukraine đã lên kế hoạch sử dụng tên lửa tầm xa Sapsan để thực hiện các vụ tập kích sâu vào lãnh thổ Nga. “Nhờ những nỗ lực của FSB và các lực lượng vũ trang Nga, các kế hoạch chương trình tên lửa của Ukraine đã bị phá vỡ”, FSB nhấn mạnh.

Cũng theo FSB, thiệt hại đối với tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine là “rất lớn” và nó còn vượt qua tác động từ chiến dịch “Mạng nhện” của Kiev gây ra cho ngành hàng không chiến lược của Nga hồi tháng 6. Theo Moscow, chiến dịch “Mạng nhện” của Ukraine với sự tham gia của hàng chục máy bay không người lái (UAV) chỉ gây hư hại cho một vài máy bay, trái với Kiev tuyên bố đã phá hủy khoảng 40 máy bay quân sự Nga.

Một quan chức FSB giấu tên chia sẻ với TASS rằng, hệ thống tên lửa Sapsan được phát triển dựa trên nguồn hỗ trợ tài chính từ Đức và được các chuyên gia nước ngoài giúp sức.

Tên lửa Sapsan đe dọa phần lớn khu vực phía tây nước Nga. Ảnh: FSB

Sapsan là tên lửa đạn đạo chiến thuật của Ukraine mang theo đầu đạn nặng khoảng 480kg. Tên lửa có tốc độ bay hơn 6.000 km/h, và tầm bắn 700km.

FSB còn công bố bản đồ thể hiện tầm bắn của Sapsan, trong đó phần lớn khu vực phía tây nước Nga bao gồm thủ đô Moscow nằm trong tầm ngắm.

Hồi tháng 5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz thông báo nước này sẽ tài trợ kinh phí cho chương trình sản xuất tên lửa tầm xa nội địa của Ukraine, nhưng không nói cụ thể là vũ khí gì.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đe dọa triển khai các cuộc tấn công tầm xa mới vào sâu lãnh thổ Nga, đồng thời nhấn mạnh Kiev “sẽ làm mọi việc để đưa xung đột vào lãnh thổ Nga”.