Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, quân đội nước này gần đây đã thực hiện chiến dịch tấn công một số nhà máy quốc phòng của Ukraine tại các tỉnh Dnipropetrovsk và Sumy.

Các nhà máy quốc phòng Ukraine ở Dnipropetrovsk và Sumy bị phá hủy. Ảnh FSB/RT

“Với sự cho phép của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ukraine đã lên kế hoạch sử dụng tên lửa tầm xa Sapsan để thực hiện đòn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Nhờ những nỗ lực của FSB và quân đội Nga, các kế hoạch chương trình tên lửa của Kiev đã bị phá vỡ”, trích thông cáo của FSB.

FSB sau đó công bố đoạn video ghi lại hiện trường tại các nhà máy quốc phòng ở Dnipropetrovsk và Sumy trước và sau khi đòn tập kích diễn ra, đồng thời công bố bản đồ về tầm bắn của tên lửa đạn đạo Sapsan đối với lãnh thổ Nga.

Tầm bắn của tên lửa đạn đạo Sapsan đối với lãnh thổ Nga. Ảnh: FSB/RT

Quá trình phát triển của tên lửa Sapsan

Vào năm 2006, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine ghi nhận nhu cầu của quân đội nước này về một loại tên lửa đạn đạo mới để thay thế cho mẫu Tochka-U đã lỗi thời, với tầm bắn chỉ khoảng 120km. Chưa kể việc nâng cấp các hệ thống Tochka-U khi đó còn cần tới sự trợ giúp từ các tập đoàn quốc phòng nước ngoài. Do vậy, dự án tên lửa đạn đạo mới đã mở ra cơ hội cho Ukraine tự chủ hơn trong lĩnh vực chế tạo vũ khí nội địa.

Tên lửa Tochka-U. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Missilethreat.csis

Trọng trách chế tạo tên lửa mới với tên gọi “Sapsan” sau đó được giao cho Văn phòng thiết kế KB Pivdenne có trụ sở ở thành phố Dnipro thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, miền đông Ukraine. Do vướng phải vấn đề tài chính nên dự án trên sau khi khởi động đã phải tạm ngừng một thời gian. Tới năm 2011, dự án được tiếp tục nhưng 2 năm sau lại bị hủy bỏ.

Đến năm 2014, xung đột bùng phát ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine đã tạo cơ hội cho Văn phòng KB Pivdenne đề xuất khởi động lại dự án Sapsan “với sự kết hợp từ những kinh nghiệm khi chế tạo một loại tên lửa khác có tên Hrim-2”. Chính phủ Ukraine sau đó đồng ý với đề xuất trên.

Đến năm 2017, truyền thông Ukraine công bố những bức ảnh về xe phóng tự hành mang tên lửa của dự án Sapsan. Mẫu xe này có thể mang và phóng 2 tên lửa đạn đạo. Tới năm 2019, KB Pivdenne thông báo có 2 mẫu thử nghiệm của xe phóng tên lửa Hrim-2/Sapsan được chế tạo. Một mẫu được giao cho Ảrập Xêút thử nghiệm, trong khi mẫu còn lại nằm trong tay quân đội Ukraine. Dù vậy, vấn đề tài chính vẫn khiến dự án chế tạo tên lửa này kéo dài.

Mẫu tên lửa của dự án Sapsan thử nghiệm động cơ hồi 2018. Ảnh: Militarnyi

Vào tháng 6/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khi đó là Oleksii Reznikov cho biết, Kiev đã thông qua và phân bổ nguồn tài chính để hoàn tất dự án tên lửa Hrim-2/Sapsan. Đến tháng 8/2024, quân đội Ukraine tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo đầu tiên do các tập đoàn quốc phòng của nước này tự sản xuất.

Ảnh chụp mẫu thử nghiệm của xe phóng tên lửa Sapsan hồi 2018. Ảnh: Militarnyi

Thông số kỹ thuật của tên lửa đạn đạo Sapsan

Theo thông tin do trang Militarnyi đăng tải, tên lửa đạn đạo Sapsan có đầu đạn nặng khoảng 480kg; tầm bắn đạt 700km với tốc độ bay lên tới 6.370 km/h, tức gấp 5,2 lần vận tốc âm thanh (Mach 5,2). Trong khi đó, theo đài RT, tầm bắn tối đa của tên lửa đạn đạo này “ước tính lên tới 700km”.

Dữ liệu về các tên lửa đạn đạo Tochka-U và Sapsan. Nguồn: Missilethreat.csis/RT

Lịch sử tác chiến của tên lửa Sapsan

Theo thông tin do trang United24 của Ukraine đăng tải hồi tháng 6/2025, các lực lượng Kiev đã sử dụng tên lửa đạn đạo Sapsan để tấn công một sở chỉ huy của quân đội Nga nằm cách bãi phóng khoảng 300km.