Ngày 17/6, Bệnh viện Thành phố Cần Thơ thông tin, các bác sĩ vừa cấp cứu và phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân Đ.N.H.Đ (18 tuổi, phường Thới Long, TP. Cần Thơ) bị chấn thương cổ xuyên thấu nghiêm trọng sau một vụ tai nạn giao thông.

1h sáng 13/6, khi lưu thông trên đường, anh Đ. va chạm với một cây tre hoặc trúc ven đường khiến bệnh nhân bị thương nặng và được đưa đến cấp cứu trong tình trạng lơ mơ.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận vết thương vùng cổ của anh D. dài khoảng 15cm, chảy máu nhiều, làm lộ sụn giáp, sụn nhẫn và nằm sát bó mạch cảnh phải. Đây là những cấu trúc giải phẫu quan trọng liên quan trực tiếp đến đường thở và tuần hoàn.

Theo các bác sĩ, chấn thương cổ xuyên thấu là dạng tổn thương không thường gặp nhưng luôn được xem là một cấp cứu đặc biệt nguy hiểm.

Vết thương của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Vùng cổ tập trung nhiều cơ quan sống còn như thanh quản, khí quản, thực quản, động mạch cảnh và các mạch máu lớn. Chỉ cần tổn thương đi sâu hơn hoặc lệch hướng vài centimet có thể gây suy hô hấp cấp, xuất huyết ồ ạt, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

Điều đáng chú ý là dù vết thương rất lớn và làm lộ sụn thanh quản, bệnh nhân lại không xuất hiện các dấu hiệu tổn thương đường thở thường gặp như khó thở hay khàn tiếng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cũng không ghi nhận tổn thương cột sống cổ, mạch máu lớn hoặc các cấu trúc sâu quan trọng khác.

Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp khá đặc biệt. Với mức độ tổn thương tương tự, nhiều bệnh nhân có thể gặp biến chứng nặng do tổn thương khí quản, thanh quản hoặc các mạch máu lớn vùng cổ.

Sau khi được thăm khám và đánh giá toàn diện, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Ê-kíp tiến hành cầm máu, bơm rửa làm sạch vết thương, khâu phục hồi các lớp cơ bị tổn thương và đóng vết thương theo từng lớp giải phẫu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục thuận lợi. Đến ngày thứ ba, vết thương khô, các chỉ số sinh tồn ổn định.

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