Thắng đậm Indonesia 5-0, tuyển nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games 33. Đánh giá về trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Tôi xin cảm ơn các cầu thủ hôm nay đã giành chiến thắng. Thắng lợi nào cũng có ý nghĩa. Ở trận này, chúng tôi hoàn thành 3 mục tiêu: có chiến thắng và bàn thắng, không nhận thẻ phạt, và quan trọng nhất là không có ca chấn thương nào”.

Tuyển nữ Việt Nam hùng dũng vào chung kết.

“Ở hiệp 1, tôi có thay đổi một vài vị trí nên đội hình có phần chệch choạc, chưa bắt nhịp tốt. Sang hiệp 2, các cầu thủ bắt nhịp nhanh hơn, thực hiện đúng yêu cầu của ban huấn luyện và ghi thêm được nhiều bàn thắng. Rõ ràng, tôi có ý định quay vòng đội hình, cho một số cầu thủ thi đấu nhiều được nghỉ như Thanh Nhã, Duyên. Chúng tôi đưa 2 cầu thủ chưa đá trận nào vào sân từ đầu”, HLV Mai Đức Chung đánh giá về trận đấu.

Nói về trận chung kết, HLV Mai Đức Chung tự tin cho biết: "Đã vào chung kết thì đối thủ nào cũng như đối thủ nào. Gặp đội nào, chúng tôi cũng sẽ quyết tâm cao nhất. Đây là lần thứ 10 bóng đá nữ Việt Nam góp mặt ở chung kết SEA Games, đó là một vinh dự rất lớn. Toàn đội cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt, giành chiến thắng trước bất cứ đối thủ nào".

Trong khi đó, cầu thủ Bích Thùy nói: “Tôi rất vui và hạnh phúc khi toàn đội bước vào trận chung kết. Tuy nhiên, mục tiêu trước mắt của tôi là quên chiến thắng hôm nay để tập trung tối đa cho trận chung kết".

