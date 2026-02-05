Khó có lãi suất thấp

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền ảnh chụp thông báo của một ngân hàng lớn, trong đó nội dung lãi suất cho vay bất động sản không thấp hơn 14%/năm. Thông tin này dấy lên lo ngại cho những người đang vay ngân hàng để mua nhà.

Chủ trương hạn chế đầu cơ bất động sản là rất cần thiết. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng để nguồn lực thực sự được đưa vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, cơ quan quản lý cần phân định rạch ròi giữa cho vay mua nhà để ở với mua để đầu cơ lướt sóng. Nếu không, người có nhu cầu mua nhà để ở bị vạ lây.

Theo thông báo về lãi suất vay mua bất động sản được một chi nhánh của Vietcombank tại TP.HCM công bố, mức lãi suất là 9,6%/năm cố định 6 tháng, 9,9%/năm cố định 12 tháng, 13,6%/năm cố định 18 tháng. Đáng chú ý, lãi suất vay cố định 24 tháng lên đến 13,9%/năm.

Ngân hàng thông báo phí trả trước hạn là 2% trên số tiền trả trước hạn trong 3 năm đầu tiên, 1% trên số tiền trả trước hạn trong 2 năm tiếp theo.

Tại BIDV, ngân hàng cũng tăng lãi suất cho vay các nhu cầu nhà ở tối thiểu là 9,7%/năm trong 6 tháng đầu; tối thiểu 10,1%/năm trong 12 tháng đầu và lãi suất lên tới 13,5%/năm trong 18 tháng đầu.

Tại Vietinbank, lãi suất cho vay 10%/năm trong 36 tháng đầu tiên. Lãi suất thả nổi cộng thêm 3,5%/năm.

Ngân hàng ACB cũng thông báo lãi suất cho vay mua nhà ở đang được ngân hàng áp dụng là 8,3%/năm ưu đãi trong 12 tháng đầu và 8,8%/năm ưu đãi trong 24 tháng đầu…

Lãi suất vay mua nhà sẽ không "dễ thở". Ảnh: Thạch Thảo.

Tại một ngân hàng ngoại là Shinhan Bank, lãi suất cho vay thế chấp bằng bất động sản đang được nhân viên ngân hàng này mời chào là 7,95%/năm cố định 12 tháng, 8%/năm cố định 24 tháng, và 8,1%/năm cố định 36 tháng.

Đi kèm với đó, phí trả nợ trước hạn trong 2 năm đầu tiên là 2%, năm thứ ba là 1% và năm thứ tư là 0,5%.

Cũng tại TP.HCM, một chi nhánh thuộc Ngân hàng MB thông báo lãi suất cho vay bất động sản là 8,5%/năm với kỳ hạn 12 tháng; 9%/năm với kỳ hạn 18 tháng; và 9,5%/năm với kỳ hạn 24 tháng.

Lãi suất năm đầu tiên cố định là lãi suất tham chiếu + biên độ 1,5%/năm. Lãi suất trong thời gian còn lại = lãi suất tham chiếu + biên độ 3,5%/năm.

Phí trả khoản vay trước hạn trong 5 năm đầu tiên là 1% giá trị khoản vay còn lại.

Mức hoàn trả lãi suất ưu đãi là 1,5% đối với 12 tháng, 2%/năm với 18 tháng, và 2,5% với kỳ hạn 24 tháng.

“Mức hoàn trả lãi suất ưu đãi” được hiểu là khi khách hàng bị quá hạn trả nợ hoặc phá vỡ hợp đồng tín dụng trước thời hạn cam kết, ngoài phí trả nợ trước hạn, khách hàng còn phải trả thêm một loại phí = mức hoàn trả lãi suất x số năm x số tiền vay.

Chẳng hạn, khách hàng vay với lãi suất cố định 12 tháng 8,5%/năm, thời hạn vay cam kết tối thiểu 42 tháng. Sau 12 tháng đầu tiên, lãi suất được ngân hàng điều chỉnh tăng lên 15%/năm. Với mức lãi suất mới này, người vay đành phải chấp nhận tất toán khoản vay và chấp nhận trả cho ngân hàng phí trả nợ trước hạn và phí cam kết hoàn trả lãi suất sau ưu đãi.

Theo biểu lãi suất dành cho khách hàng cá nhân do MB công bố, lãi suất tham chiếu cho vay cao nhất là 8,3%/năm. Với mức lãi suất này, việc cộng thêm 1,5%/năm phí cam kết sẽ dẫn đến lãi suất thực tế 9,8%/năm.

Chia sẻ với VietNamNet, một nhân viên tín dụng ngân hàng cho biết, mức lãi suất trên được xem là rẻ trong thời điểm này. Tuy nhiên, bù lại sẽ là việc ngân hàng định giá thấp tài sản bảo đảm.

“Chẳng hạn tài sản bảo đảm là bất động sản trị giá 10 tỷ đồng, ngân hàng chỉ định giá 8 tỷ đồng. Với mức cho vay bằng 70% giá trị tài sản bảo đảm, người vay chỉ có thể vay được tối đa 5,6 tỷ đồng dù thế chấp căn nhà có giá trị thực lên tới 10 tỷ đồng”, nhân viên này cho hay.

Cũng theo người này, lãi suất cho vay thấp do các ngân hàng công bố thường đi kèm với các điều kiện, phổ biến nhất hiện nay là người mua sẽ được mời mua một gói bảo hiểm nhân thọ.

Tín dụng năm 2026 sẽ hướng đến lĩnh vực sản xuất. Ảnh: Hoàng Hà.

Ngân hàng phát tín hiệu mới

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Nga – Giám đốc tài chính, thành viên Ban điều hành Ngân hàng MB, năm 2025 tín dụng bán lẻ của MB chiếm 45% tổng dư nợ, tương đương khoảng 1,1 triệu tỷ đồng. Trong đó cho vay nhà đất chiếm 40% tín dụng cho bán lẻ.

Về lãi suất cho vay bất động sản, Giám đốc tài chính MB cho biết, ngân hàng đang cho vay khách hàng mua nhà ở với lãi suất phổ biến từ xấp xỉ 9% đến 11%/năm; một số chương trình ưu đãi cho khách hàng vay mua nhà với lãi suất từ 8 – 8,5%/năm.

Theo ông Lưu Trung Thái – Chủ tịch HĐQT MB, năm 2026 sẽ là năm tín dụng bất động sản toàn ngành được kiểm soát chặt chẽ hơn. Do vậy các chủ đầu tư dự án bất động sản cũng phải thận trọng trong quá trình phát triển dự án.

“MB có chính sách cho các dự án đầu tư thật. Đó là những dự án bất động sản có mức giá hợp lý với thu nhập của người dân, đảm bảo phù hợp với thu nhập của người dân. Do vậy, cung tín dụng cho bất động sản có thể thấp đi, nhưng đây là bước đi cẩn thận, chắc chắn trong năm 2026 của ngân hàng,” ông Lưu Trung Thái nói.

Trong định hướng tăng trưởng tín dụng của MB trong năm 2026, bán lẻ được ưu tiên tăng 1,5 – 2%/năm, đây vẫn là mảng kinh doanh cốt lõi. Thứ hai là mảng sản xuất mà ngân hàng có hiểu biết sâu sắc cũng như doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế cạnh tranh về dài hạn.

Ngay cả trái phiếu của MB phát hành trong năm 2025 vừa qua, trái phiếu dành cho bất động sản chỉ chiếm chưa đầy 10%.

Về lãi suất ngân hàng, Chủ tịch MB cho hay, lãi suất cho vay năm 2026 sẽ được áp dụng hợp lý theo từng ngành, để có thể gia tăng đầu tư cũng như gia tăng cầu tiêu dùng cho người dân là mục tiêu của Chính phủ.

“Với tốc độ tăng trưởng tín dụng hợp lý, mặt bằng chung lãi suất huy động và cho vay sẽ duy trì ở mức ổn định. MB không có chủ trương gia tăng lãi suất cho vay trong năm 2026”, Chủ tịch MB khẳng định.