Sáng 9/1, diễn ra lễ bốc thăm chia bảng VCK giải bóng đá vô địch U19 Quốc gia - Cúp Modern 2025/26. 12 đội dự VCK được chia vào 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội đá vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra 3 đội đầu bảng cùng 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết.

VCK U19 Quốc gia 2025/26 hứa hẹn hấp dẫn. Ảnh: Đ.C

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm các đội: PVF-CAND, Thể Công Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Đắk Lắk; Bảng B gồm: Công an TP.HCM, TP.HCM, PVF và Hà Nội; Bảng C gồm: SLNA, SHB Đà Nẵng, Đồng Tháp và HAGL.

Bảng B được đánh giá là bảng "tử thần" với sự góp mặt của đương kim vô địch PVF, Hà Nội (7 lần vô địch) và 2 đội của TP.HCM.

VCK U19 Quốc gia 2025/26 diễn ra từ ngày 14 đến 27/1 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá PVF - Bộ Công an (Hưng Yên).