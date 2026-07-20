Ở trận tứ kết 1 giữa Hà Nội và CAHN, đội bóng Thủ đô là những người nhập cuộc chủ động hơn khi kiểm soát bóng và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương. Trong khi đó, CAHN lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, chờ đợi cơ hội phản công.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Hà Nội khai thông thế bế tắc ở phút 35 khi Hồng Phong thực hiện thành công quả phạt đền, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, ngay trước khi hiệp một khép lại, Khải Bình tận dụng tốt một tình huống tấn công để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho CAHN.

Hà Nội ghi tên vào bán kết. Ảnh: VFF

Hiệp 2, Hà Nội tiếp tục là đội nắm thế trận nhưng bất ngờ xảy ra ở phút 60 khi Khải Bình hoàn tất cú đúp, đưa CAHN vượt lên dẫn 2-1 sau pha phản công sắc bén. Hà Nội gia tăng sức ép và đến phút 70, Xuân Toàn lập công, cân bằng tỷ số 2-2. Hai đội không thể phân định thắng thua trong thời gian thi đấu chính thức và buộc phải bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, Hà Nội bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 4-2, qua đó ghi tên mình vào bán kết.

Ở trận tứ kết còn lại, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND 1-0 với pha ghi bàn của Hoàng Khanh ở phút 24. Với kết quả này, Thể Công Viettel là đội thứ 2 vào tứ kết.

Video U21 Hà Nội 2-2 (pen 4-2) U21 CAHN (Nguồn FPT PLay):