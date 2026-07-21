Ở trận đấu đầu tiên, PVF và HAGL tạo ra thế trận chặt chẽ và cân bằng. Trong hiệp 1, hai đội đều thi đấu thận trọng, không tạo ra nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm. Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. Sau 90 phút không thể phân định thắng thua với tỷ số 0-0, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu. Trên chấm 11m, các cầu thủ HAGL thi đấu bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 4-2, qua đó trở thành đội bóng thứ ba góp mặt tại vòng bán kết.

Giải đấu xác định 4 đội vào bán kết. Ảnh: VFF

Ở trận tứ kết còn lại, SLNA sớm khẳng định ưu thế trước SHB Đà Nẵng. Ngay phút thứ 4, Văn Nam mở tỷ số, tạo lợi thế thuận lợi cho đội bóng xứ Nghệ. Bàn thắng sớm giúp SLNA thi đấu hưng phấn và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương. Phút 38, từ một tình huống đá phạt góc, Thanh Đức tung cú dứt điểm đẹp mắt, nhân đôi cách biệt cho SLNA.

Bước sang hiệp hai, phút 69, SHB Đà Nẵng được hưởng quả phạt đền và Quang Duyệt thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, qua đó thắp lên hy vọng cho đội bóng sông Hàn. Tuy nhiên, khi SHB Đà Nẵng nỗ lực tìm bàn gỡ, Quang Vinh ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho SLNA ở những phút cuối trận.

Như vậy, 4 đội góp mặt tại vòng bán kết gồm: Hà Nội, Thể Công Viettel, HAGL và SLNA.