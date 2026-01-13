Nữ bệnh nhân B.M.H (20 tuổi) - sinh viên năm thứ ba một trường đại học tại Hà Nội đến Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khám vì mất ngủ, rối loạn lo âu.

Khi gặp bác sĩ tại phòng khám, cô gái xin được trao đổi riêng. Bệnh nhân bất ngờ lấy từ trong balo ra một chiếc bình kim loại nhỏ, dài khoảng 50cm, trông giống hệt bình oxy y tế. Ban đầu, các bác sĩ cho rằng bệnh nhân mắc bệnh lý hô hấp và mang theo bình oxy để phòng khi khó thở. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ, các bác sĩ không khỏi bất ngờ khi phát hiện đó thực chất là bình khí cười N2O.

Theo lời kể, H. bắt đầu sử dụng bóng cười từ khi còn học cấp 2, chủ yếu trong các buổi sinh nhật, liên hoan cùng bạn bè. Theo thời gian, cô thích cảm giác hưng phấn, lâng lâng khi hít khí cười, đặc biệt khi kết hợp với uống rượu vang. Lên cấp 3, H. đi làm thêm chỉ để có tiền mua bóng cười.

Theo thời gian, H. sử dụng bóng cười thường xuyên hơn và dẫn đến lệ thuộc. Khi bước vào đại học, do đã nghiện, H. không còn sử dụng bóng lẻ mà tự mua bình khí cỡ nhỏ, bỏ vào balo thể thao và mang theo bên mình để dùng hằng ngày. Việc này diễn ra trong thời gian dài nhưng gia đình hoàn toàn không hay biết.

Bệnh nhân đến khám vì nghiện bóng cười. Ảnh: BSCC.

Mọi chuyện chỉ bị phát hiện khi một lần bình khí hết, H. chưa kịp đổi bình mới và để bình cũ ở nhà. Mẹ của H. tình cờ phát hiện chiếc bình lạ và vô cùng hoảng hốt vì không biết con mình đang sử dụng chất gì. Khi biết con gái nghiện khí cười, gia đình đã cố gắng khuyên can và yêu cầu con tự cai. Tuy nhiên, mỗi khi không có khí N2O, bệnh nhân xuất hiện hàng loạt triệu chứng như mệt mỏi, mất ngủ, bứt rứt, lo âu, thậm chí có biểu hiện rối loạn tâm thần khiến việc tự cai gần như không thể.

Trước tình trạng đó, gia đình đã nhanh chóng đưa nữ sinh đến Viện Sức khỏe Tâm thần để được thăm khám và điều trị. Các bác sĩ đã tiến hành điều trị toàn diện, kết hợp cả can thiệp y khoa và hỗ trợ tâm lý. Sau khoảng 6 tháng điều trị, sức khỏe và tinh thần của bệnh nhân đã dần ổn định song vẫn cần tiếp tục theo dõi lâu dài để phòng nguy cơ tái nghiện.

Tiến sĩ Lê Thị Thu Hà - Trưởng phòng M7, Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cho biết, khí N2O vốn được sử dụng trong y khoa với tác dụng giảm đau và gây mê. Tuy nhiên, khi được sử dụng tự do ngoài mục đích y tế, loại khí này lại tiềm ẩn nguy cơ gây nghiện rất cao.

Theo Tiến sĩ Hà, khi hít khí cười, người sử dụng sẽ nhanh chóng cảm nhận được trạng thái hưng phấn, lâng lâng, dễ chịu. Tuy nhiên, cảm giác này chỉ kéo dài trong vài phút. Để duy trì sự thoải mái đó, người dùng có xu hướng sử dụng liên tục. Khi ngừng sử dụng, họ dễ rơi vào trạng thái khó chịu, bứt rứt, mệt mỏi, từ đó hình thành hành vi lệ thuộc và nghiện.

Việc lạm dụng bóng cười trong thời gian dài có thể gây ra cả những hậu quả cấp tính và mạn tính. Về sức khỏe tâm thần, người sử dụng có thể xuất hiện các rối loạn về nhận thức, suy giảm trí nhớ, rối loạn cảm xúc và hội chứng nghiện, khiến họ tiêu tốn nhiều thời gian, tiền bạc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mối quan hệ xã hội.

Về mặt thể chất, bóng cười có thể gây tổn thương hệ thần kinh, đặc biệt là tủy sống, cùng nhiều cơ quan khác trong cơ thể.

Đáng lo ngại hơn, việc sử dụng bóng cười còn có thể dẫn đến tử vong ngay tại chỗ. Trong y tế, khí N2O luôn được sử dụng với tỷ lệ oxy pha trộn khoảng 30%. Việc sử dụng để giải trí thường dùng với liều cao, không có oxy bổ sung, nhất là ở người có bệnh nền, làm tăng nguy cơ thiếu oxy và gây hậu quả nghiêm trọng ngay trong các cuộc vui.

