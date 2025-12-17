Khi nhắc tới các bệnh lý có xu hướng trẻ hóa, nhiều người thường nghĩ ngay đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay đái tháo đường. Ít ai ngờ rằng, trong vài năm gần đây, ung thư dương vật - căn bệnh vốn được xem là của người lớn tuổi - lại xuất hiện ngày càng nhiều ở nam giới trẻ.

Tại Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), trong một tháng gần đây, các bác sĩ đã tiếp nhận liên tiếp 3 bệnh nhân từ 26-29 tuổi được chẩn đoán ung thư dương vật. Cả ba đều là những người có trình độ, đang học tập và làm việc ở nước ngoài.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phẫu thuật một ca ung thư dương vật. Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, điểm chung của những trường hợp này là đều nhận thấy bất thường ở vùng kín khá sớm. Tuy nhiên, vì nhiều rào cản như khác biệt ngôn ngữ, khó khăn về bảo hiểm và chi phí y tế, quỹ thời gian hạn hẹp, cùng tâm lý e ngại, chủ quan, người bệnh đã trì hoãn việc thăm khám.

Họ chọn chờ đến khi về Việt Nam để kiểm tra và cái giá phải trả là không ít trường hợp đến viện khi bệnh ở giai đoạn muộn.

Bác sĩ Phan Lê Nhật Long - Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết: “Chúng tôi đang chứng kiến xu hướng ung thư dương vật xuất hiện ở những bệnh nhân trẻ. Nguyên nhân thường không đến từ một yếu tố đơn lẻ mà cộng hưởng của nhiều yếu tố nguy cơ nhưng lại không được phát hiện và can thiệp sớm. Trong số các ca nói trên, đã có bệnh nhân nhập viện khi khối u xâm lấn sâu, làm giảm đáng kể khả năng điều trị bảo tồn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống”.

Những dấu hiệu dễ bị bỏ qua

Theo bác sĩ Long, nguyên nhân ung thư dương vật gặp ở người trẻ bao gồm: Hẹp bao quy đầu, nhiễm virus HPV, không quan hệ tình dục trong thời gian dài, thiếu kiến thức y tế cơ bản và đặc biệt là tâm lý chủ quan, cho rằng “mình còn trẻ không thể bị ung thư”.

Ung thư dương vật ở giai đoạn sớm thường tiến triển âm thầm, không gây đau nên rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh viêm nhiễm thông thường.

Những dấu hiệu ban đầu như vết loét nhỏ lâu lành, nốt sùi hoặc mảng dày ở quy đầu hay bao quy đầu, chảy dịch bất thường có mùi hôi, thậm chí chỉ là chảy máu nhẹ khi cọ xát… thường bị bỏ qua hoặc bệnh nhân tự điều trị tại nhà.

Bác sĩ Nguyễn Đình Quân - Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, ung thư dương vật gặp nhiều hơn ở các quốc gia đang phát triển. Tại các khu vực châu Á, châu Phi và Nam Mỹ, ung thư dương vật chiếm khoảng 20-30% các loại ung thư ở nam giới.

Tại Việt Nam, một số nghiên cứu cho thấy, ở Hà Nội, tỷ lệ ung thư dương vật vào khoảng 2,1/100.000 dân. Trong khi đó, tại TPHCM, ung thư dương vật chiếm khoảng 3,4% trong tổng số các loại ung thư ở nam giới đến khám.

Các bác sĩ nhấn mạnh, ung thư dương vật là bệnh lý ác tính nguy hiểm, có khả năng di căn và đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, tỷ lệ khỏi bệnh và sống sau 5 năm gần như đạt 100%.

Ngược lại, khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, khối u xâm lấn sâu, tế bào ung thư di căn hạch hoặc các cơ quan khác, dù áp dụng nhiều phương pháp như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, tỷ lệ sống sau 5 năm rất thấp, cao nhất chỉ hơn 20%.

Từ những ca bệnh đến viện điều trị gần đây, bác sĩ Long nhấn mạnh: “Nhiều bệnh nhân trẻ cho rằng ung thư là bệnh của người lớn tuổi, nên dễ dàng bỏ qua những tổn thương ban đầu ở dương vật. Nhưng tuổi trẻ không phải là ‘lá chắn’ trước ung thư. Khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, các bạn trẻ cần chủ động thăm khám sớm: Đừng im lặng vì ngại, đừng chờ đợi vì chủ quan. Phát hiện sớm, điều trị sớm chính là yếu tố quyết định tiên lượng và khả năng bảo tồn cho người bệnh”.