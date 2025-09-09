Trả lời phỏng vấn kênh CNN hôm 8/9 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Venezuela ở thủ đô Caracas, Ngoại trưởng Yván Gil cho biết chính quyền nước này không đặt cược vào xung đột cũng như không muốn xung đột. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng Venezuela đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào.

Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil trong cuộc phỏng vấn. Ảnh: CNN en Espanol

“Chúng tôi bác bỏ khả năng xảy ra xung đột, bởi chúng tôi đã chuẩn bị để răn đe bất kỳ động thái điều động lực lượng nào cũng như thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ đất nước Venezuela”, ông Gil nói.

Khi được hỏi về ý kiến của bản thân ông xoay quanh hoạt động chống ma túy được Hải quân Mỹ thực hiện gần đây, chẳng hạn vụ các lực lượng Washington đầu tháng này đã thực hiện đòn tấn công nhằm vào một tàu chở ma túy bất hợp pháp ở phía nam vùng Carribean, Ngoại trưởng Venezuela nói rằng “không có sự rõ ràng về những gì đã xảy ra”.

“Giới chức Mỹ công bố đoạn video mà không làm rõ nhiều điều. Đoạn video không nêu địa điểm ở đâu, có những ai trên boong tàu hay liệu điều đó có thật sự xảy ra hay không. Điều duy nhất chúng ta chứng kiến là đoạn video đó, không gì khác”, ông Gil nói thêm.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian qua đã cáo buộc giới chức cấp cao Venezuela “có liên quan tới các hoạt động vận chuyển chất cấm vào Mỹ” và điều động một số tàu chiến tới gần vùng biển nước này.

Đến hôm 4/9, giới chức quân sự Mỹ tiếp tục tố phía Caracas có hành động gây hấn khi cử 2 tiêm kích F-16 có vũ trang bay áp sát chiến hạm USS Jason Dunham ở vùng biển quốc tế. Theo các quan chức trên, động thái này gây trở ngại cho các chiến dịch chống ma túy của Mỹ.