Lực lượng dân quân của Venezuela. Ảnh: EFE

Hãng RT đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez hôm 7/9 tuyên bố, Tổng thống Nicolas Maduro đã ra lệnh triển khai "tất cả quân đội và thiết bị sẵn có" đến các bang Zulia, Falcon, Nueva Esparta, Sucre và Delta Amacuro. Ông Lopez nói thêm, Caracas sẽ tăng số quân được huy động, từ khoảng 10.000 người lên 25.000 người vì khu vực này là một "tuyến đường buôn bán ma túy".

Tong một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela phát biểu: "Sẽ không có ai được phép đặt chân lên vùng đất này và làm những gì chúng ta được giao phó". Tháng trước, Venezuela đã huy động 15.000 lính tới vùng biên giới với Colombia.

Việc triển khai quân diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Venezuela và Mỹ gia tăng. Washington đã cử 3 tàu chiến và khoảng 4.000 quân đến khu vực nam Caribbe với lý do chống lại các băng đảng ma túy.

Tuần trước, Hải quân Mỹ đã đánh chìm một tàu họ tình nghi đang vận chuyển ma túy từ Venezuela, khiến 11 người thiệt mạng. Sau vụ việc, 2 chiến đấu cơ của Venezuela đã bay qua một tàu chiến của Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, máy bay của Venezuela có thể bị bắn hạ nếu gây ra mối đe dọa cho tàu thuyền Mỹ.

Dù Washington thông báo các hoạt động của họ tập trung vào việc chống buôn bán ma túy, nhưng Tổng thống Venezuela Maduro vẫn cáo buộc Mỹ tìm cách thay đổi chế độ ở Venezuela. Ông Maduro kêu gọi Washington từ bỏ các kế hoạch bị cáo buộc, đồng thời khẳng định ông tôn trọng người đứng đầu Mỹ Trump và Caracas sẵn sàng đối thoại.

Tuần trước, ông Trump đã phủ nhận việc tìm cách thay đổi chế độ ở Venezuela nhưng đặt câu hỏi về tính chính danh của ông Maduro. Lãnh đạo Nhà Trắng cũng lập luận rằng, việc hàng trăm nghìn người Mỹ đã chết do ma túy là lý do chính đáng để mở rộng hoạt động quân sự của Mỹ ở vùng Caribe.

Mỹ đang treo thưởng 50 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông Maduro, cáo buộc nhà lãnh đạo này hợp tác với các nhóm tội phạm có tổ chức. Ông Maduro đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc này.