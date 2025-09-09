Theo báo The Hill, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine ngày 8/9 đã bất ngờ có mặt tại Puerto Rico, trong bối cảnh Washington đang nỗ lực trấn áp tội phạm ma túy ở vùng Caribbe.

"Đây không phải một cuộc huấn luyện, các bạn đang ở tiền tuyến của một nhiệm vụ chống ma túy quan trọng. Chúng ta phải chấm dứt việc người dân Mỹ bị đầu độc", ông Hegseth phát biểu trên chiến hạm USS Iwo Jima ở ngoài khơi Puerto Rico.

Tuyên bố của Bộ trưởng Hegseth được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đang leo thang. Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Venezuela buôn lậu ma túy vào xứ sở cờ hoa, nhưng Caracas đã nhanh chóng phủ nhận.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: NYT

Tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima của Mỹ cùng với các chiến hạm khác như USS Fort Lauderdale và USS San Antonio đang hoạt động ở vùng biển phía bắc Venezuela. Trước đó, chính quyền Trump cũng điều 10 tiêm kích F-35 tới một sân bay ở Puerto Rico nhằm hỗ trợ chiến dịch chống ma túy.

"Chúng tôi cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì đã ghi nhận giá trị chiến lược của Puerto Rico đối với an ninh quốc gia Mỹ và cuộc chiến chống các băng đảng ma túy trong khu vực. Chúng tôi tự hào ủng hộ các chính sách nhằm bảo vệ biên giới và chống lại các hoạt động bất hợp pháp", Thống đốc Puerto Rico Jenniffer Gonzalez nói.

Tuần trước, Hải quân Mỹ đã đánh chìm một tàu tình nghi đang vận chuyển ma túy từ Venezuela, khiến 11 người thiệt mạng. Sau vụ việc, 2 chiến đấu cơ của Venezuela đã bay qua một tàu chiến của Mỹ. Tổng thống Trump cảnh báo, máy bay của Venezuela có thể bị bắn hạ nếu gây ra mối đe dọa cho tàu thuyền Mỹ.

Dù Washington thông báo các hoạt động của họ tập trung vào việc chống buôn bán ma túy, nhưng Tổng thống Venezuela Maduro vẫn cáo buộc Mỹ đang tìm cách thay đổi chế độ ở Caracas.