Nhiều người lựa chọn tái tạo tuyến vú sau điều trị ung thư nhưng bà Bùi Thị Hương (sinh năm 1980, trú tại Bãi Cháy, Quảng Ninh) thì không. Với bà, vết sẹo ấy không chỉ là dấu tích của những cuộc phẫu thuật mà còn là lời nhắc nhở về giai đoạn sinh tử đã đi qua và căn bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ.

"Mỗi lần nhìn vào vết sẹo, tôi nhớ mình từng đối mặt với ung thư vú, từng rất sợ hãi, từng nghĩ đến những điều tồi tệ nhất. Vết sẹo cũng nhắc tôi phải sống tích cực hơn và không được chủ quan với sức khỏe", bà Hương chia sẻ với PV VietNamNet.

Cú sốc ở tuổi 31

Năm 2011, khi mới 31 tuổi, bà Hương phát hiện một khối bất thường ở ngực. Thời điểm đó, con đầu lòng mới 4 tháng tuổi nên người mẹ trẻ cho rằng đó là hiện tượng tắc tia sữa sau sinh.

Sau nhiều lần thăm khám và làm các xét nghiệm chuyên sâu, kết quả cuối cùng khiến nữ bệnh nhân suy sụp. Khối u được xác định là ung thư vú giai đoạn 2B.

Bà Bùi Thị Hương sau 15 năm điều trị ung thư vú. Ảnh: NVCC.

15 năm trước, ung thư vú ở phụ nữ trẻ chưa phổ biến như hiện nay. Khi ấy, bà Hương gửi con và về Hà Nội điều trị tại Bệnh viện K trong điều kiện y tế còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất quá tải, thông tin về bệnh cũng ít hơn bây giờ rất nhiều. Tại Khoa Ngoại vú, bà là bệnh nhân ít tuổi nhất.

"Thực sự lúc đó tôi sụp đổ. Mới sinh con, gia đình còn nhiều dự tính, kinh tế cũng chưa ổn định. Tôi không hiểu vì sao căn bệnh đó lại đến với mình", người phụ nữ này kể.

Do khối u phát triển nhanh, bà được chỉ định hóa trị trước rồi mới phẫu thuật.

Hai lần đoạn nhũ và những tổn thương vô hình

Không chỉ phải đối mặt với hóa chất và các tác dụng phụ khắc nghiệt, bà còn trải qua cuộc phẫu thuật đoạn nhũ hoàn toàn.

Mười tám tháng sau ngày nhận chẩn đoán, trong một lần bà Hương tái khám định kỳ, các bác sĩ nghi ngờ có tổn thương ở bên ngực còn lại. Bà bước vào cuộc phẫu thuật triệt căn lần thứ hai.

Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định đây chỉ là tổn thương lành tính. Nhưng với nữ bệnh nhân này, những gì đã trải qua đủ để thay đổi hoàn toàn cuộc sống.

Dấu tích ca mổ giúp bà Hương luôn nhắc nhở bản thân về những ngày tháng đi qua bệnh tật. Ảnh: NVCC.

Việc mất đi hai bên ngực với phụ nữ không chỉ là thiếu hụt phần cơ thể mà còn liên quan đến hình ảnh, sự tự tin và cảm xúc. Những mất mát đó không dễ vượt qua.

'Vết sẹo lớn ở trên thành ngực của tôi suốt 15 năm qua. Nhiều người hỏi vì sao tôi không tái tạo lại ngực. Nhưng với tôi, dấu tích trên cơ thể là một phần cuộc đời, nhắc rằng tôi từng đi qua một căn bệnh rất nặng", bà tâm sự.

Nỗi lo không bao giờ biến mất

Sau 15 năm, sức khỏe của bà Hương hiện ổn định. Thế nhưng, nỗi lo ung thư quay trở lại chưa bao giờ hoàn toàn biến mất. Không có bệnh nhân ung thư nào thực sự thoát được nỗi sợ tái phát. Sau điều trị, ai cũng sống trong trạng thái cảnh giác nhất định.

Nhiều năm tham gia các cộng đồng hỗ trợ bệnh nhân ung thư vú, bà Hương chứng kiến không ít người đồng bệnh lần lượt ra đi. Có người phát hiện quá muộn, có người bỏ lỡ cơ hội điều trị vì tin vào những phương pháp chưa được kiểm chứng. Nhiều người không vượt qua được những tổn thương tâm lý sau điều trị.

Ngày bà Hương phát hiện ung thư, con trai chỉ vài tháng tuổi, giờ cậu bé đã trở thành nam sinh lớp 10. Ảnh: NVCC.

Từ trải nghiệm của bản thân, điều bà Hương muốn nhắn gửi là phụ nữ không nên chủ quan với các dấu hiệu bất thường ở tuyến vú và cần chủ động tầm soát định kỳ.

"Nếu ung thư được phát hiện ở giai đoạn sớm, cơ hội điều trị thành công rất cao. Điều quan trọng nhất là đừng chờ đến khi có triệu chứng nặng mới đi khám", người phụ nữ đi qua bệnh tật nói.

15 năm sau ngày biết mắc ung thư, bà Hương vẫn sống lạc quan, làm việc, chăm sóc gia đình, thể dục thể thao hằng ngày, chia sẻ tinh thần với những phụ nữ đồng bệnh.

Vết sẹo trước ngực của bà vẫn ở đó để nhắc người phụ nữ từng đi qua ranh giới sinh tử rằng mỗi ngày được sống khỏe mạnh đều là món quà đáng trân trọng.

Sau 10 ngày chán ăn, người đàn ông bất ngờ nhận chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối Những biểu hiện tưởng chừng đơn giản như táo bón, đầy bụng, rối loạn thói quen đi tiêu hay ăn uống kém kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý tiêu hóa nguy hiểm.

33 năm sau điều trị ung thư, người phụ nữ nói lý do nâng niu tấm thẻ ra viện Năm 1992, bà T.T.T. mắc ung thư vú, sau điều trị đã duy trì cuộc sống 33 năm nhờ lối sống lành mạnh. Cũng nhờ tái khám theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, bà đã được phát hiện sớm một số bệnh khác và điều trị hiệu quả.