Mất một phần môi sau cãi nhau

Mới đây Bệnh viện Đại học Y Dược Quốc gia Linh Đàm (Hà Nội) tiếp nhận người đàn ông 45 tuổi nhập viện sau mâu thuẫn với người thân dẫn đến đánh nhau. Trong quá trình xô xát, người này bị cắn mất một phần môi trên.

Khi đến bệnh viện, bệnh nhân khuyết rộng vùng môi đỏ khoảng 3cm, kèm theo mất một phần môi trắng khoảng 1x3cm. Đây là tổn thương khá phức tạp bởi môi không chỉ giữ vai trò thẩm mỹ mà còn tham gia trực tiếp vào hoạt động ăn uống, phát âm và biểu cảm khuôn mặt.

TS.BS Nguyễn Đình Minh - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Tái tạo cho biết các bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật sử dụng một phần môi dưới để bù đắp cho môi trên.

Những trường hợp mất mô vùng môi thường gây biến dạng khuôn mặt rõ rệt. Nếu không được xử trí phù hợp, người bệnh có thể gặp khó khăn trong việc khép miệng, ăn nhai, nói chuyện và đối mặt với ảnh hưởng tâm lý kéo dài.

Người đàn ông bị cắn ở môi được bác sĩ phẫu thuật. Ảnh: BSCC.

Vết thương do người cắn rất nguy hiểm

Từ trường hợp trên, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn - Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Tái tạo nhấn mạnh cảnh báo vết thương do người cắn là một trong những loại tổn thương dễ bị đánh giá thấp nhưng lại có nguy cơ biến chứng cao. Cơ chế tổn thương khác các vết thương thông thường, không chỉ là rách da mà còn có lực nghiền, xé và đâm xuyên do răng dễ làm dập nát mô, tổn thương sâu.

Ngoài ra, khoang miệng con người chứa rất nhiều vi khuẩn. Khi da hoặc niêm mạc bị cắn rách, các vi khuẩn này có thể xâm nhập sâu vào mô, gây nhiễm trùng tại chỗ, áp xe hoặc lan rộng ra các vùng lân cận. Với những trường hợp vết thương sâu, chảy máu nhiều hoặc xử trí không đúng cách, nguy cơ nhiễm trùng nặng, thậm chí nhiễm trùng huyết có thể xảy ra.

Vết cắn của người còn có thể làm lây truyền một số bệnh như viêm gan B, herpes, giang mai, lao và uốn ván. Dù hiếm gặp, nguy cơ lây truyền HIV qua vết cắn cũng đã được ghi nhận trong một số tình huống đặc biệt có tiếp xúc với máu.

Trường hợp này không chỉ người bị cắn mà ngay cả người cắn cũng có nguy cơ lây nhiễm bệnh từ đối phương. Vì vậy, mọi trường hợp bị người cắn gây rách da hoặc chảy máu đều cần được theo dõi và đánh giá y tế.

Xử trí vết thương người cắn

- Người dân nên nhanh chóng xối rửa vết thương dưới vòi nước sạch chảy liên tục khoảng 15 phút, tốt nhất kết hợp với xà phòng để giảm lượng vi khuẩn tại chỗ. Sau đó, bệnh nhân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá nguy cơ nhiễm trùng cũng như chỉ định tiêm phòng uốn ván hoặc sử dụng kháng sinh khi cần thiết.

- Người bệnh không nên tự ý khâu kín hoặc băng bó quá chặt vết thương ngay từ đầu. Việc đóng kín vết thương có thể tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

- Đối với những trường hợp bị cắn gây đứt rời mô vùng mặt như môi, tai hoặc mũi, phần tổ chức đứt rời cần được bảo quản đúng cách bằng cách rửa sạch, bọc kín trong túi sạch và đặt trong môi trường lạnh gián tiếp.

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