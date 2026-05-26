Công bố chiều 26/5, VFF kết nạp thêm Bệnh viện Đại học Phenikaa trở thành thành viên của chương trình Mạng lưới Y học Thể thao do Ban Y học Thể thao VFF điều phối và phát triển.

Đánh giá của VFF cho hay, Bệnh viện Đại học Phenikaa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chuyên môn để tham gia mạng lưới với nhiều chuyên khoa hoạt động chuyên sâu như chấn thương chỉnh hình, tim mạch, hô hấp, phục hồi chức năng và vật lý trị liệu.

VFF trao chứng nhận thành viên chương trình Mạng lưới Y học Thể thao

Với những nền tảng chuyên môn từ nội soi khớp đến y học thể thao, thành viên mới của Mạng lưới Y học Thể thao của VFF sẽ xây dựng các chương trình điều trị, phục hồi chức năng cá thể hóa, nhằm mục tiêu giúp các cầu thủ phục hồi khả năng vận động, có thể sớm trở lại tập luyện và thi đấu an toàn.

Cầu thủ Việt Nam dính chấn thương như Xuân Son có cơ hội được chăm sóc y tế tốt hơn trong tương lai

Theo Ths.BS Nguyễn Bá Sơn - Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, chuyên gia Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, Bệnh viện Đại học Phenikaa, các cầu thủ bóng đá Việt Nam được định hướng xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, hiện đại và đồng bộ. Ngoài việc điều trị chấn thương, chương trình tập trung đẩy mạnh các hoạt động dự phòng, theo dõi sức khỏe dài hạn, phục hồi chức năng, dinh dưỡng thể thao và nâng cao năng lực y học bóng đá theo hướng bài bản, chuyên nghiệp.

"Việc tăng cường hợp tác lần này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cầu thủ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai", bác sĩ Sơn cho hay.