Ở buổi tập thứ ba tại Saudi Arabia vào chiều ngày 4/1, U23 Việt Nam đón nhận tin không vui khi Bùi Vĩ Hào gặp vấn đề ở chân phải. Trong quá trình khởi động, tiền đạo 22 tuổi bị đau. Sau khi tham khảo ý kiến các bác sỹ, HLV Kim Sang Sik yêu cầu thủ Vĩ Hào dừng tập. Anh rời đi với đôi chân tập tễnh. Tiền đạo sinh năm 2004 ôm mặt khiến các đồng đội vô cùng lo lắng.

Trước đó, Vĩ Hào phải nghỉ 8 tháng sau khi phẫu thuật dây chằng cổ chân phải. Anh chỉ mới trở lại đội hình U22 Việt Nam khi tham dự Panda Cup 2025 tại Trung Quốc, nhưng sau đó không có tên trong danh sách cuối cùng tới SEA Games 33. Trước khi U23 Việt Nam lên đường sang Qatar tập huấn cho VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang Sik quyết định gọi trở lại chân sút Becamex TP.HCM.

Vĩ Hào gặp chấn thương khiến HLV Kim Sang Sik lo lắng. Ảnh: S.N

Nếu Vĩ Hào chấn thương nặng, đây thực sự là "tin dữ" với HLV Kim Sang Sik. Hiện tại ở U23 Việt Nam, một tiền đạo khác là Thanh Nhàn cũng đang phải chạy đua với thời gian để kịp hồi phục trước trận mở màn VCK U23 châu Á 2026.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1. Trong chiều 4/1, AFC công bố danh sách chính thức của U23 Việt Nam, với việc tiền đạo trẻ Lê Phát không có tên.

Dù vậy, bản danh sách này vẫn có thể thay đổi trong buổi họp kỹ thuật trước trận ra quân gặp U23 Jordan. HLV Kim Sang Sik đang đau đầu với vấn đề chấn thương ở U23 Việt Nam, nên sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào giờ chót.