Không giống iPhone truyền thống với thân máy nguyên khối, iPhone Fold được thiết kế để gập mở liên tục mỗi ngày. Chính cơ chế này biến bản lề và khung máy trở thành những điểm chịu áp lực lớn nhất, đồng thời cũng là yếu tố quyết định đến độ bền, trọng lượng và trải nghiệm lâu dài của thiết bị.

Một concept iPhone Fold. Ảnh: AppleInsider

Vì vậy, Apple buộc phải cực kỳ thận trọng trong việc lựa chọn vật liệu, nhất là với một sản phẩm mang tính “khai phá” như iPhone Fold.

Trong bối cảnh đó, những tin đồn xoay quanh việc Apple sử dụng titanium cho khung máy và Liquid Metal cho bản lề liên tục xuất hiện trở lại, bất chấp các báo cáo gần đây cho rằng hãng có thể chọn nhôm để tối ưu chi phí và trọng lượng.

Vật liệu đã được Apple “cải tiến vượt bậc”

Theo một bài đăng trên nền tảng Naver vào giữa tuần, nguồn tin Yeux1122 khẳng định Apple vẫn đang nhắm tới việc sử dụng khung titanium kết hợp bản lề làm từ Liquid Metal cho iPhone Fold. Không dừng lại ở đó, nguồn tin này còn nhấn mạnh rằng các vật liệu nói trên đã được “cải tiến vượt bậc” so với những phiên bản Apple từng sử dụng trước đây.

Dù tuyên bố này không hoàn toàn mới, việc Yeux1122 nhắc lại vào thời điểm hiện tại cho thấy các cuộc tranh luận nội bộ, hoặc ít nhất là trong chuỗi cung ứng, có thể vẫn đang tiếp diễn.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng Yeux1122 là một leaker có thành tích dự đoán ở mức trung bình, từng đúng với một số chi tiết nhỏ nhưng cũng mắc những sai lầm lớn, điển hình là việc khẳng định Apple đã hủy hoàn toàn kế hoạch tự phát triển modem 5G.

Trong số hai vật liệu được nhắc đến, Liquid Metal có vẻ là lựa chọn thuyết phục hơn. Đây là hợp kim kim loại vô định hình, nổi tiếng với tỷ lệ độ bền trên trọng lượng rất cao, khả năng chống mài mòn tốt và ít biến dạng sau hàng trăm nghìn chu kỳ sử dụng.

Apple đã nghiên cứu Liquid Metal trong hơn một thập kỷ, nhưng cho đến nay gần như chỉ ứng dụng nó vào các chi tiết nhỏ như que chọc SIM. Theo Yeux1122, vật liệu Liquid Metal dùng cho bản lề iPhone Fold sẽ là phiên bản cải tiến đáng kể so với hợp kim từng được sử dụng cách đây mười năm. Điều này là hợp lý, bởi bản lề của một thiết bị gập phức tạp hơn rất nhiều so với một cây kim mỏng có uốn cong.

Nếu được triển khai thành công, bản lề Liquid Metal không chỉ giúp iPhone Fold bền bỉ hơn mà còn góp phần giảm độ dày tổng thể, một yếu tố sống còn trong cuộc đua thiết kế smartphone gập.

Trong khi Liquid Metal được xem là lựa chọn “gần như chắc chắn” cho bản lề, việc sử dụng titanium cho toàn bộ khung máy lại gây nhiều tranh cãi hơn. Titanium đã chứng minh giá trị trên các mẫu iPhone Pro gần đây, mang lại cảm giác cao cấp, độ bền cao và khả năng chống ăn mòn tốt. Thậm chí, một số giả định ban đầu cho rằng những gì Apple làm được với iPhone Air, mẫu máy siêu mỏng, có thể là tiền đề để áp dụng titanium cho iPhone Fold.

Tuy nhiên, các báo cáo xuất hiện vào tháng 9 và tháng 10/2025 lại cho thấy khả năng Apple từ bỏ khung titanium nguyên khối. Thay vào đó, hãng có thể chọn giải pháp lai giữa titanium và nhôm, hoặc thậm chí chỉ sử dụng nhôm cho toàn bộ thân máy.

Nguyên nhân có thể đến từ nhiều yếu tố: chi phí sản xuất titanium cao, độ khó trong gia công với thiết kế gập phức tạp, vấn đề chuỗi cung ứng, hoặc đơn giản là mong muốn giảm trọng lượng cuối cùng của thiết bị.

Trọng lượng và chi phí: hai bài toán khó của iPhone Fold

Theo Yeux1122, hợp kim titanium mới được Apple cân nhắc có độ bền cao hơn các vật liệu từng dùng trước đây, đồng thời giúp giảm trọng lượng nhờ thay đổi thành phần hợp kim và quy trình sản xuất. Nếu đúng, đây sẽ là bước tiến quan trọng, bởi smartphone gập vốn đã nặng hơn điện thoại truyền thống do cấu trúc hai màn hình và bản lề phức tạp.

Dẫu vậy, việc cân bằng giữa độ bền, trọng lượng và giá thành vẫn là thách thức lớn. Một chiếc iPhone Fold với khung titanium và bản lề Liquid Metal chắc chắn sẽ đẩy chi phí sản xuất lên rất cao, kéo theo mức giá bán khó tiếp cận với số đông.

Với mốc ra mắt được dự đoán vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, iPhone Fold nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt trong vài tháng tới. Điều đó đồng nghĩa Apple vẫn còn thời gian để chốt lựa chọn vật liệu cuối cùng, cũng như điều chỉnh thiết kế nếu cần thiết.

Lịch sử phát triển sản phẩm của Apple cho thấy hãng sẵn sàng thay đổi những quyết định quan trọng vào phút chót nếu điều đó mang lại hiệu quả tối ưu hơn. Vì thế, không loại trừ khả năng “cỗ máy tin đồn” sẽ còn tiếp tục đảo chiều, trước khi bức tranh vật liệu của iPhone Fold thực sự được hé lộ.

Cho đến lúc đó, titanium và Liquid Metal vẫn sẽ là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi nói về chiếc iPhone gập đầu tiên – một sản phẩm được kỳ vọng không chỉ thử nghiệm công nghệ mới, mà còn định hình tương lai dài hạn của Apple trên thị trường smartphone cao cấp.

(Theo AppleInsider, 9to5mac, PhoneArena)