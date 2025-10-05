Trong thông cáo mới nhất, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (CMA) cho biết, vào 6h sáng 5/10, tâm bão Matmo nằm cách địa phận huyện Từ Văn thuộc thành phố Trạm Giang thuộc tỉnh Quảng Đông khoảng 230km về hướng đông - đông nam. Sức gió vùng gần tâm bão đạt cấp 14, tương đương khoảng 150 - 166 km/h; áp suất trung tâm là 955 hPa; phạm vi gió mạnh tính từ tâm bão lên đến 400km.

Tàu thuyền neo đậu trong một cảng biển ở miền nam Trung Quốc để tránh bão. Ảnh: CCTV13

Dự kiến, bão Matmo trong những giờ tiếp theo sẽ di chuyển theo hướng tây bắc, vận tốc di chuyển 25 km/h và có khả năng đổ bộ vào các khu vực ven biển từ tỉnh Quảng Đông cho đến đảo Hải Nam, Trung Quốc.

“Dự báo, trong 24 giờ tới, bão Matmo sẽ gây tình trạng mưa lớn tại nhiều khu vực thuộc đảo Hải Nam, khu vực tây nam tỉnh Quảng Đông và phía nam vùng Quảng Tây. Lượng mưa sẽ rơi trong khoảng 250-320mm”, đoạn trích từ thông cáo của CMA viết.

Do lo ngại ảnh hưởng từ bão Matmo, chính quyền nhiều địa phương ở miền nam Trung Quốc đã cho thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Tại Quảng Đông, chính quyền tỉnh này đã ban bố chính sách “4 ngừng”, gồm tạm thời ngừng các chuyến bay, buộc các khu vực vui chơi giải trí và địa điểm du lịch ngừng hoạt động, ngừng sản xuất, ngừng làm việc và yêu cầu trường học các cấp ngừng giảng dạy.