Theo Indian Express, người bệnh cần nhịn ăn trước khi mổ. Trong một số trường hợp, họ có thể uống chất lỏng trong suốt, nhưng tuyệt đối không ăn đồ rắn ít nhất 8 giờ trước phẫu thuật.

Đảm bảo an toàn cho người bệnh

Bác sĩ Amit Saraf, Trưởng khoa Nội tổng quát, Bệnh viện Jupiter (Thane, Ấn Độ), giải thích: “Khi bệnh nhân được gây mê, các phản xạ tự nhiên của cơ thể tạm thời bị ngưng lại. Nếu trong dạ dày còn thức ăn hoặc chất lỏng, chúng có thể bị trào ngược và xâm nhập vào phổi, gây ngạt hoặc viêm phổi hít phải. Giữ cho dạ dày trống giúp quá trình gây mê an toàn và ca mổ diễn ra suôn sẻ”.

Người bệnh cần có một số bước chuẩn bị trước khi phẫu thuật. Ảnh: Đoàn Bổng

Nguyên tắc này được áp dụng cho hầu hết các loại phẫu thuật, dù là tiểu phẫu hay đại phẫu. Theo bác sĩ Saraf, thuốc gây mê có thể ảnh hưởng đến phản xạ nuốt và ho, nên các bác sĩ luôn tuân thủ quy định “nhịn ăn uống hoàn toàn”. Thời gian nhịn có thể khác nhau tùy theo loại phẫu thuật và tình trạng sức khỏe của từng người.

Khi bệnh nhân không ăn đồ rắn trong 8 giờ và không uống chất lỏng trong 2 giờ trước khi phẫu thuật, cơ thể có đủ thời gian làm rỗng dạ dày, bảo vệ đường thở suốt quá trình gây mê. “Điều này có thể gây bất tiện, nhất là khi bệnh nhân đang lo lắng nhưng đây là yếu tố then chốt đảm bảo an toàn”, chuyên gia dinh dưỡng Kanikka Malhotra nhấn mạnh.

Bác sĩ Swarup Swaraj Pal, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực tại Bệnh viện Gleneagles (Ấn Độ), cho biết nhịn ăn giúp bác sĩ gây mê thao tác an toàn hơn, đồng thời giảm nguy cơ buồn nôn và nôn sau phẫu thuật. Chuyên gia Malhotra bổ sung rằng việc tuân thủ nghiêm ngặt quy định này giảm rủi ro, tăng khả năng phẫu thuật thành công và đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Lưu ý

Nếu có thắc mắc về việc ăn uống trước mổ, bệnh nhân nên trao đổi trực tiếp với đội ngũ y tế. “Đây là hành động đơn giản nhưng có ý nghĩa lớn, có thể tạo nên khác biệt lớn trong hành trình phẫu thuật”, Malhotra nói.

Các chuyên gia khuyến cáo, quy định này quan trọng với cả trẻ em và người lớn, giúp ca mổ an toàn và ít rủi ro hơn. Không nên cho rằng một bữa nhẹ hay tách trà là vô hại, vì chúng vẫn có thể làm tăng nguy cơ biến chứng. Nếu lỡ ăn hoặc uống gì đó, bệnh nhân cần trung thực báo với bác sĩ, tránh che giấu vì có thể gây nguy hiểm. Ngoài ra, họ cần tuân thủ hướng dẫn về thuốc, vì một số loại vẫn phải uống với ngụm nước nhỏ ngay cả trong thời gian nhịn ăn.