Đây là chiếc iPhone mỏng nhất mà Apple từng sản xuất, đồng thời được xem như lời hé lộ rõ ràng nhất về tương lai của smartphone.

Khi dòng iPhone mới chính thức lên kệ vào ngày 19/9, gần như mọi cuộc thảo luận đều xoay quanh iPhone Air.

iPhone Air là chiếc iPhone mỏng nhất mà Apple từng sản xuất. Ảnh: Foundry

Nhưng nhiều tháng sau ngày ra mắt, thực tế thị trường lại cho thấy một câu chuyện hoàn toàn khác. Rất ít người thực sự chọn mua iPhone Air thay vì các mẫu máy “anh em” trong dòng iPhone 17.

Những ai đang sở hữu thiết bị này đều dành nhiều lời khen cho nó. Đây cũng là một trong số ít mẫu iPhone được giảm giá khá sớm mà không đi kèm điều kiện ràng buộc.

Thiết kế của máy thậm chí còn được ca ngợi là một trong những thành tựu đẹp nhất của Apple trong nhiều năm qua.

Thế nhưng, doanh số của iPhone Air vẫn không đạt kỳ vọng. Và điều đó đặt ra một câu hỏi thú vị: Phải chăng người dùng thực tế không cần một chiếc smartphone “trong mơ” như họ từng nghĩ?

Chiếc iPhone khiến ai cũng phải trầm trồ khi cầm trên tay

Không thể phủ nhận rằng iPhone Air là một thiết bị cực kỳ ấn tượng. Những người từng trải nghiệm sản phẩm đều có chung cảm giác ngạc nhiên khi cầm nó trên tay lần đầu tiên.

Máy chỉ dày 5,64mm và nặng khoảng 165g. Để dễ hình dung, mẫu iPhone 17 Pro Max dày hơn gần 3mm và nặng tới 233g. Khoảng cách này tạo ra khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm cầm nắm hằng ngày.

Sự mỏng nhẹ của iPhone Air khiến nhiều người liên tưởng tới thời kỳ hoàng kim của iPhone 6, mẫu iPhone từng gây sốt toàn cầu nhờ thiết kế thanh thoát và hiện đại.

Tuy nhiên, lần này Apple còn đẩy mọi thứ đi xa hơn nữa. Khung titan bóng bẩy kết hợp với thân máy siêu mỏng tạo nên cảm giác sang trọng rất đặc trưng, giống như một món đồ trang sức công nghệ hơn là smartphone thông thường.

Đó là kiểu sản phẩm khiến người ta phải “wow” ngay khi nhìn thấy.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: cảm giác phấn khích ban đầu không đồng nghĩa với quyết định mua hàng lâu dài.

Trong nhiều năm, thị trường smartphone ngày càng đi theo xu hướng lớn hơn, dày hơn và nặng hơn.

Điện thoại hiện đại có pin lớn, camera khổng lồ, hệ thống tản nhiệt phức tạp và hàng loạt linh kiện phục vụ AI, gaming hay quay video chuyên nghiệp.

Hệ quả là những chiếc điện thoại flagship ngày nay đôi khi trở nên quá cồng kềnh đối với trải nghiệm sử dụng thông thường.

Chính vì vậy, không ít người luôn mơ về một thiết bị mỏng nhẹ hơn. Một chiếc điện thoại tương lai với màn hình tràn viền, thân máy siêu mỏng và cảm giác cầm thoải mái trong túi quần.

Theo nhiều cách, iPhone Air chính là thứ gần nhất mà Apple từng tạo ra để hiện thực hóa giấc mơ đó.

Vấn đề là khi giấc mơ trở thành sản phẩm thương mại, người dùng lại bắt đầu nhìn nó bằng con mắt thực tế hơn nhiều.

Đẹp thôi là chưa đủ

Apple không công bố doanh số chi tiết cho từng mẫu iPhone. Tuy nhiên, trong buổi họp với nhà đầu tư gần đây, CEO Tim Cook cùng giám đốc tài chính Kevan Parekh cho biết dòng iPhone 17 là thế hệ iPhone thành công nhất từ trước tới nay.

Sự mỏng nhẹ của iPhone Air khiến nhiều người liên tưởng tới thời kỳ hoàng kim của iPhone 6. Ảnh: Foundry

Dẫu vậy, một báo cáo từ leaker nổi tiếng “Digital Chat Station” lại tiết lộ bức tranh không mấy khả quan dành cho iPhone Air.

Theo nguồn tin này, Apple đang gặp khó khăn trong việc vượt mốc 1 triệu máy xuất xưởng.

Tính tới hiện tại, hãng được cho là mới bán khoảng 700.000 chiếc iPhone Air, con số cực kỳ thấp với một công ty thường bán khoảng 250 triệu iPhone mỗi năm.

Nguyên nhân lớn nhất có lẽ nằm ở sự đánh đổi.

Để đạt được độ mỏng ấn tượng, Apple buộc phải hy sinh một số yếu tố quan trọng mà người dùng phổ thông quan tâm hơn cả thiết kế.

Khi sử dụng lâu dài, người ta bắt đầu nhận ra rằng vẻ ngoài đẹp mắt không thể thay thế hoàn toàn tính thực dụng.

Người dùng hiện nay muốn pin lâu, camera mạnh, khả năng tản nhiệt tốt và độ bền cao. Một chiếc điện thoại quá mỏng thường khó đáp ứng tất cả những điều đó cùng lúc.

Dù iPhone Air vẫn là sản phẩm cao cấp, cảm giác “hy sinh để đổi lấy thiết kế” hiện diện khá rõ trong trải nghiệm thực tế.

Đó là nghịch lý lớn nhất của thị trường smartphone hiện đại: người dùng thích sự đổi mới, nhưng họ lại không muốn đánh đổi quá nhiều để có được nó.

Sự thất bại tương đối của iPhone Air không đồng nghĩa Apple đã đi sai hướng. Trái lại, sản phẩm này có thể chỉ đơn giản là ra đời quá sớm.

Lịch sử công nghệ từng nhiều lần chứng minh rằng những thiết bị tiên phong thường không phải sản phẩm bán chạy nhất. Chúng tồn tại để mở đường cho xu hướng tương lai. iPhone Air có thể cũng nằm trong nhóm đó.

(Theo Macworld, CNET)