Theo đài CNN, Ngoại trưởng Mỹ Rubio ngày 19/7 đã chỉ trích Iran vì các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền và hành động cản trở hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

"Iran đang vi phạm các điều khoản của biên bản ghi nhớ được ký kết hồi tháng 6. Họ không thể nói bản ghi nhớ vẫn còn hiệu lực nếu chính họ đang không tuân thủ", ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định nước này luôn để ngỏ khả năng đối thoại với Iran, nhưng cũng cần đưa ra biện pháp đáp trả tương xứng với các hành động quân sự của Tehran.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: X/@SecRubio

"Iran tiếp tục phát tín hiệu về việc muốn nối lại đàm phán, nhưng những gì chúng tôi đang thấy là các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Tất nhiên, Mỹ luôn để ngỏ một giải pháp ngoại giao. Chúng tôi đã nhiều lần cố gắng đối thoại với Iran và sẽ tiếp tục làm như vậy. Nếu cánh cửa đó mở ra, chúng tôi sẽ hoan nghênh", ông Rubio cho biết.

Khi được hỏi về kịch bản nếu các nỗ lực ngoại giao không đạt được kết quả, Ngoại trưởng Mỹ trả lời: "Tôi không nghĩ điều đó sẽ mang lại kết quả tốt cho Iran. Nền kinh tế của họ đang trong tình trạng kiệt quệ".

Về việc 4 quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Trung Đông trong thời gian gần đây, ông Rubio nhấn mạnh "không có nhiệm vụ quân sự nào là an toàn" và ông biết ơn "những con người dũng cảm đã khoác lên mình bộ quân phục về phụng sự đất nước".

Cùng ngày 19/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo 2 tàu chở dầu đã phát nổ và phải dừng hoạt động tại khu vực phía nam eo biển Hormuz. Tuy nhiên, IRGC không cung cấp thêm thông tin về danh tính các tàu cũng như nguyên nhân vụ nổ hay mức độ thiệt hại.

"Eo biển Hormuz hiện không an toàn để vận chuyển phân bón hóa học, chứ đừng nói đến một giọt dầu mỏ hay khí đốt. Tình trạng này sẽ không chấm dứt chừng nào các hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực còn tiếp diễn", thông báo của IRGC nêu rõ.