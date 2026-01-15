Báo Pravda ngày 15/1 trích dẫn thông cáo của Các lực lượng quốc phòng miền Nam Ukraine cho biết đã xảy ra 33 cuộc đụng độ với quân Nga trong 24 giờ qua.

Lính Nga pháo kích các mục tiêu Ukraine. Ảnh: Sputnik

Cụ thể, tại mặt trận Oleksandrivka, quân Nga đã thực hiện 11 cuộc tấn công gần các khu dân cư Sicheve và Zlahoda cũng như hướng về các khu dân cư Ivanivka và Nove Zaporizhzhia. Kiev không đề cập đến tổn thất trong các vụ giao tranh này.

Theo quân Ukraine, họ đã đẩy lùi 20 cuộc tấn công của đối phương ở mặt trận Huliaipole cũng như ngăn chặn thành công 2 vụ tập kích của binh lính Nga ở khu vực Orikhiv.

Quân đội Ukraine thống kê, trong các cuộc tấn công nói trên, các lực lượng Moscow đã huy động 1.800 UAV cảm tử các loại, mang theo 240 quả đạn, đồng thời triển khai các máy bay chiến đấu thả gần 50 quả bom dẫn đường.

Cùng ngày 15/1, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã tổng kết công tác quân sự năm 2025, khẳng định cuộc xung đột toàn diện không làm gián đoạn các nỗ lực cải cách hay sự phát triển của quân đội nước này.

Ông Syrskyi nói một trong những ưu tiên chính của Ukraine là cải cách quân đoàn. Trong năm 2025, nước này đã thành lập 16 quân đoàn. Giai đoạn thứ 2 đang diễn ra, bao gồm việc tái tổ chức các lữ đoàn khi tình hình cho phép.

Theo ông Syrskyi, các lực lượng vũ trang Ukraine đã mở rộng đáng kể năng lực UAV, thành lập Lực lượng phòng không không người lái và triển khai 3 lớp đánh chặn đối với UAV Shahed của Nga. Ukraine cũng thành lập các binh chủng mới, bao gồm Lực lượng mạng và Lực lượng tấn công.

Tổng tư lệnh Syrskyi ước tính phía Nga đã mất 1 triệu quân vào mùa hè năm ngoái và đến cuối năm đó, số binh sĩ Nga thiệt mạng đã vượt mốc 1,2 triệu người. Ông lưu ý, trong khuôn khổ các chiến dịch tấn công tầm xa, quân Kiev đã nhắm bắn 719 mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, khiến đối phương thiệt hại khoảng 15 tỷ USD về quân sự và kinh tế.

Ông Syrskyi cũng đề cập đến hạn chế của hệ thống phòng không Ukraine khi đối mặt với 624 cuộc tấn công bằng tên lửa, pháo binh và không kích của Nga trong năm vừa qua. Quan chức này nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các rào chắn mìn và vật liệu nổ cũng như hệ thống phòng thủ UAV của Ukraine.

Ông Syrskyi khẳng định các vấn đề đã được biết đến và Kiev đang nỗ lực giải quyết chúng. Ông tiết lộ đã đặt ra nhiệm vụ cụ thể cho tất cả các cơ quan chỉ huy quân sự Ukraine đến hết năm 2026. "Năm nay cũng sẽ cam go nhưng chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua cả những thách thức và Nga”, lãnh đạo quân đội Ukraine bày tỏ.

Nga hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các số liệu do phía Ukraine công bố.