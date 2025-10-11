Theo hãng tin RT, phát biểu hôm 10/10 tại cuộc họp báo ở thủ đô Dushanbe của Tajikistan, ông Putin nói "tôi nghĩ trong tương lai gần, chúng tôi sẽ có cơ hội tiết lộ một số tin tức về một loại vũ khí mới mà chúng ta đã nhắc tới từ lâu".

Tổng thống Nga nói thêm, hệ thống mới "đang được thử nghiệm và diễn ra thành công”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Khi được hỏi về triển vọng gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí New START vốn đặt ra các giới hạn cho vũ khí tấn công chiến lược của Nga và Mỹ, Tổng thống Putin đã bày tỏ sự lạc quan, và cho rằng vẫn còn đủ thời gian để gia hạn thỏa thuận "miễn là Washington có thiện chí”. Theo dự kiến, hiệp ước New START ​​sẽ hết hạn vào ngày 5/2/2026.

Ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh thêm trong mọi trường hợp, Nga vẫn cảm thấy an toàn nhờ "sự mới lạ" của năng lực răn đe hạt nhân và sự cải tiến liên tục. Cũng theo ông Putin, mức độ tinh vi của kho vũ khí hạt nhân Nga hiện là vô song trên thế giới.

Ông Putin cho rằng có "một cuộc chạy đua vũ trang nhất định đang diễn ra" trên thế giới, mà trong đó một số quốc gia đang cân nhắc thử nghiệm hạt nhân để đảm bảo kho vũ khí của họ đạt tiêu chuẩn. Tổng thống Nga khẳng định nếu các cuộc thử nghiệm như vậy diễn ra, Moscow cũng sẽ làm điều tương tự.

Bình luận về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, ông Putin nói "phản ứng của chúng tôi sẽ là tăng cường hệ thống phòng không của Nga”.

Hồi tuần trước, Tổng thống Putin cảnh báo nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev, quan hệ Nga - Mỹ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, và ảnh hưởng tới "xu hướng tích cực" đã đạt được giữa hai nước trong những tháng gần đây. Tên lửa Tomahawk có tầm bắn 2.500km, và có giá 1,3 triệu USD/quả.