Theo hãng tin RT, tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại Phòng Bầu dục hôm 9/10.

"Chúng ta đang có một người chậm chân. Đó là Tây Ban Nha. Họ không có lý do gì để không làm điều này. Thành thật mà nói, có lẽ các vị nên loại Tây Ban Nha khỏi NATO ", Tổng thống Mỹ cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Global Look Press

Ngay từ nhiệm kỳ đầu làm Tổng thống Mỹ, ông Trump đã nhiều lần cáo buộc các nước thành viên NATO không gánh vác được gánh nặng chi tiêu quân sự một cách công bằng. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay, ông đã yêu cầu các thành viên châu Âu của NATO chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng.

Nỗ lực của ông đã lên đến đỉnh điểm tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào tháng 6 tại The Hague, nơi nhiều thành viên NATO cam kết sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035. Ông Trump đã ca ngợi đây là "cuộc họp thống nhất và hiệu quả nhất trong lịch sử".

Tuy nhiên, Tây Ban Nha nổi lên là nước phản đối mạnh mẽ nhất việc tăng chi tiêu quốc phòng lên tới 5% GDP. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết, Madrid đã có được sự miễn trừ trước hội nghị thượng đỉnh NATO, và nước này đề xuất mục tiêu chi tiêu quốc phòng khiêm tốn là 2,1% GDP. Trong năm 2024, Tây Ban Nha chi khoảng 1,3% GDP cho quốc phòng.

Sau hội nghị thượng đỉnh tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles cũng đã bác bỏ mục tiêu chi tiêu 5% GDP cho quốc phòng và gọi điều này là "hoàn toàn bất khả thi".