Chiếc smartphone này mỏng gần ngang mẫu iPhone Air, thậm chí còn nhẹ hơn, chỉ nặng vỏn vẹn 155g. Nó sở hữu loa stereo đầy đủ, không phải dạng “cắt xén” cho có. Nhưng điều gây sốc nhất nằm ở mặt lưng: không phải một, không phải hai, mà là ba camera hoàn chỉnh. Và trên hết, bên trong thân máy mỏng manh ấy lại là viên pin silicon–carbon dung lượng lên tới 5.500 mAh, lớn hơn gấp đôi pin của iPhone Air và gần 50% so với Galaxy S25 Edge.

Honor Magic 8 Pro Air. Ảnh: PhoneArena

Câu hỏi đặt ra rất đơn giản, nhưng cũng đầy ám ảnh: vì sao Samsung và Apple không thể làm ra chiếc điện thoại như thế này?

“Siêu phẩm bí ẩn” nhỏ gọn đáng giá

Câu trả lời là nó hoàn toàn có thật. Chiếc điện thoại ấy mang tên Honor Magic 8 Pro Air, mẫu smartphone đầu tiên trên thế giới được Honor gọi là dòng “Pro Air”, kết hợp giữa thiết kế siêu mỏng nhẹ và cấu hình cao cấp thực thụ.

Ngay từ khi công bố, Magic 8 Pro Air đã khiến nhiều người phải nhìn lại định nghĩa về một chiếc flagship mỏng nhẹ. Đây không phải là một thiết bị đánh đổi mọi thứ để lấy độ mỏng, mà là một sản phẩm cho thấy giới hạn phần cứng hiện nay thực sự có thể bị đẩy xa đến đâu.

Không chỉ mỏng và nhẹ, Honor Magic 8 Pro Air còn gây ấn tượng bởi kích thước tổng thể gọn gàng. Trong khi Galaxy S25 Edge sở hữu màn hình 6,7 inch và iPhone Air dùng tấm nền 6,5 inch, thì Honor chỉ trang bị màn hình 6,3 inch.

Con số này nghe có vẻ không quá khác biệt, nhưng khi cầm trên tay, sự chênh lệch là rất rõ ràng. Máy hẹp hơn, thấp hơn và dễ sử dụng bằng một tay hơn. Điều đó khiến Magic 8 Pro Air trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu “điện thoại nhỏ gọn tốt nhất năm 2026”.

Đáng chú ý hơn, màn hình của máy có cùng kích thước với iPhone 17 bản tiêu chuẩn, nhưng Honor lại nhẹ hơn gần 20g và mỏng hơn gần 30%: chỉ 6,1mm so với 8mm trên iPhone. Đây là khoảng cách không thể xem nhẹ.

Honor Magic 8 Pro Air còn gây ấn tượng bởi kích thước tổng thể gọn gàng. Ảnh: PhoneArena

Những chi tiết nhỏ cũng cho thấy Honor hiểu người dùng hơn. Máy được tặng kèm ốp lưng ngay trong hộp, điều ngày càng hiếm thấy. Không phải loại ốp dày cộm, mà là thiết kế đặc biệt chỉ che mặt lưng, để lộ hai cạnh bên, không làm tăng thêm độ dày và vẫn giữ được cảm giác “thoáng” khi cầm nắm.

Về vật liệu, Honor Magic 8 Pro Air không “xa xỉ” như iPhone Air với khung titanium, nhưng vẫn sử dụng bộ khung rất bền, kết hợp với mặt kính lưng mỏng đặc biệt. Câu hỏi tất yếu đặt ra là: liệu máy có đủ bền?

Honor đã trả lời theo cách không thể trực quan hơn. Trong một sự kiện ra mắt, hãng cho các vũ công biểu diễn trên một sân khấu được… chống đỡ bằng chính những chiếc Magic 8 Pro Air. Đó không chỉ là màn trình diễn marketing, mà còn là tuyên bố rõ ràng về độ cứng cáp của thiết bị.

Pin và camera khiến Apple và Samsung “xấu hổ”

Có lẽ phần gây ngạc nhiên nhất là hệ thống camera. Trong khi Apple và Samsung vẫn chật vật lựa chọn giữa một hoặc hai camera trên các mẫu mỏng nhẹ của mình, Honor lại ung dung tích hợp 3 camera đầy đủ.

Viên pin 5.500 mAh trên Magic 8 Pro Air lớn hơn tới 75% so với pin của iPhone Air. Ảnh: PhoneArena

Magic 8 Pro Air có camera góc rộng, góc siêu rộng và cả ống kính tele. Camera chính sử dụng cảm biến lớn 1/1.3 inch, ngang ngửa với iPhone Pro Max hay Galaxy Ultra. Camera tele có mức zoom quang 3.2x rất thực tế, vừa phù hợp chụp xa, vừa lý tưởng cho ảnh chân dung.

Thêm vào đó, máy còn có nút chụp ảnh vật lý giống iPhone Air, một chi tiết nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích và càng dùng càng thấy khó thiếu.

Làm điện thoại mỏng nhẹ không khó. Làm điện thoại mỏng nhẹ mà không hy sinh pin mới là bài toán thực sự. Và Honor đã giải được bài toán đó một cách thuyết phục.

Viên pin 5.500 mAh trên Magic 8 Pro Air lớn hơn tới 75% so với pin của iPhone Air. Con số này, nếu nhìn từ góc độ người dùng, thực sự khiến Apple trở nên lép vế.

Điều đáng nói, máy vẫn giữ lại khe cắm SIM vật lý, điều ngày càng hiếm trong thế giới smartphone siêu mỏng. Tốc độ sạc cũng đúng chất điện thoại Trung Quốc: sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 50W, dù thân máy cực kỳ mỏng.

Điểm trừ hiếm hoi có lẽ là cổng USB 2.0 với tốc độ truyền dữ liệu chậm, nhưng công bằng mà nói, iPhone Air cũng gặp vấn đề tương tự.

Honor Magic 8 Pro Air mang lại một cảm giác rất lẫn lộn: vừa ngưỡng mộ, vừa thất vọng. Ngưỡng mộ vì việc kết hợp thân máy siêu mỏng, pin 5.500 mAh và hệ thống ba camera cao cấp là một thành tựu kỹ thuật đáng nể. Thất vọng vì sự tồn tại của nó càng phơi bày rõ giới hạn, hoặc sự dè dặt, của iPhone và Galaxy.

Đây không phải là trường hợp “nhỉnh hơn một chút”. Về mặt phần cứng, chiếc điện thoại của Honor dường như đang đi trước Apple và Samsung… nhiều năm. Và điều đó đặt ra một câu hỏi lớn cho tương lai: liệu các “ông lớn” sẽ thay đổi, hay tiếp tục để những nhà sản xuất khác dẫn đầu cuộc chơi?

(Theo PhoneArena, Mashable, Gizmochina)