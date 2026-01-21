Dù vẫn được định vị ở phân khúc “dễ tiếp cận”, các tin đồn cho thấy iPhone 17e có thể mang đến một số nâng cấp đáng mong đợi, đủ để khiến dòng “e” trở nên hấp dẫn hơn trong bức tranh tổng thể của hệ sinh thái iPhone.

iPhone 17e giá rẻ có thể mang đến một số nâng cấp đáng mong đợi. Ảnh: MacRumors

Về tổng thể, iPhone 17e được cho là không thay đổi nhiều so với iPhone 16e. Máy vẫn giữ kích thước màn hình 6,1 inch, camera sau đơn và hai tùy chọn màu sắc cơ bản là đen và trắng. Đây rõ ràng là cách Apple duy trì sự khác biệt giữa dòng iPhone cao cấp và các phiên bản giá mềm hơn.

Tuy nhiên, điểm mới đáng chú ý có thể nằm ở mặt trước. Một số nguồn tin cho rằng Apple sẽ thay thế phần “tai thỏ” truyền thống bằng Dynamic Island, tạo ra sự khác biệt thị giác rõ rệt và mang lại cảm giác hiện đại hơn, dù khung thiết kế tổng thể gần như không đổi.

Màn hình: vẫn 60Hz nhưng có thể gọn hơn

iPhone 17e nhiều khả năng tiếp tục sử dụng cùng loại tấm nền với iPhone 16e, đồng nghĩa với việc tần số quét vẫn dừng ở mức 60Hz. Trong khi Apple đã mang công nghệ ProMotion 120Hz xuống iPhone 17 tiêu chuẩn từ năm 2025, thì iPhone 17e, với mức giá thấp hơn, dường như vẫn chưa được “ưu ái” nâng cấp này.

Tần số quét 120Hz giúp hình ảnh chuyển động mượt hơn, cải thiện trải nghiệm xem video và cuộn trang web, nhưng Apple rõ ràng muốn giữ đây là điểm phân biệt giữa các phân khúc.

Ngoài ra, iPhone 17e cũng khó có khả năng sở hữu tính năng Always-on Display, bởi điều này đòi hỏi màn hình OLED có độ sáng tối thiểu 1 nit – công nghệ hiện chỉ xuất hiện trên các mẫu iPhone đắt tiền hơn.

Dù vậy, có tin đồn cho rằng Apple có thể thu hẹp viền màn hình đôi chút, giúp diện tích hiển thị thực tế lớn hơn, mang lại cảm giác “đã mắt” hơn mà không cần thay đổi thông số kỹ thuật cốt lõi.

Dynamic Island: bước tiến về trải nghiệm?

Nếu tin đồn trở thành sự thật, việc chuyển từ "tai thỏ" sang Dynamic Island sẽ là thay đổi mang tính biểu tượng đối với iPhone 17e. Dynamic Island là phần khoét hình “viên thuốc” chứa hệ thống camera TrueDepth và camera trước, chiếm ít diện tích màn hình hơn và được tích hợp sâu vào giao diện iOS.

Việc chuyển từ "tai thỏ" sang Dynamic Island sẽ là thay đổi mang tính biểu tượng đối với iPhone 17e. Ảnh: Apple

Apple tận dụng phần cứng này bằng phần mềm, cho phép Dynamic Island thay đổi kích thước và hình dạng để hiển thị thông báo, cảnh báo hay các hoạt động trực tiếp. Từ chỉ đường của Apple Maps, bộ đếm thời gian, cuộc gọi đến, Face ID, cho tới các chỉ báo quyền riêng tư cho micro và camera, tất cả đều có thể xuất hiện tại đây.

Quan trọng hơn, Dynamic Island mang tính tương tác cao, cho phép người dùng chạm để truy cập nhanh vào các tính năng của ứng dụng.

So với tai thỏ, đây là một bước tiến rõ ràng về trải nghiệm. Tuy vậy, vẫn có nguồn tin cho rằng iPhone 17e có thể tiếp tục dùng tai thỏ, nên nâng cấp này vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.

Chip A19: mạnh hơn nhưng có thể bị “giảm xung”

Về hiệu năng, iPhone 17e được kỳ vọng sẽ sử dụng chip A19, con chip từng ra mắt cùng dòng iPhone 17. A19 được sản xuất trên tiến trình 3nm N3P nâng cấp của Apple, mang lại mức cải thiện hiệu năng khoảng 5–10% so với A18.

Tuy nhiên, để tối ưu chi phí và phân cấp sản phẩm, Apple có thể sử dụng phiên bản A19 bị giảm xung nhịp trên iPhone 17e. Điều này đồng nghĩa với việc hiệu năng tổng thể sẽ không hoàn toàn ngang bằng iPhone 17 tiêu chuẩn. Tương tự iPhone 16e, vốn chỉ có GPU 4 nhân thay vì 5 nhân, iPhone 17e cũng có thể bị cắt giảm số nhân GPU.

Dù vậy, A19 vẫn mang đến những nâng cấp quan trọng ở bộ xử lý hiển thị, bộ xử lý tín hiệu hình ảnh và Neural Engine, giúp cải thiện đáng kể hiệu năng AI. Mỗi nhân GPU đều tích hợp Neural Accelerator, hỗ trợ tốt hơn cho các mô hình AI chạy trực tiếp trên thiết bị.

iPhone 17e được cho là tiếp tục trang bị 8GB RAM, trong khi các mẫu iPhone cao hơn đã chuyển sang 12GB.

MagSafe: nâng cấp đáng giá cho người dùng phổ thông

Một trong những hạn chế lớn nhất của iPhone 16e là thiếu vòng nam châm MagSafe. Tin đồn cho biết iPhone 17e có thể khắc phục điều này, mang lại khả năng sạc không dây từ tính và tương thích với hệ sinh thái phụ kiện MagSafe phong phú mà Apple đã xây dựng từ thời iPhone 12.

Nếu có MagSafe, tốc độ sạc không dây của iPhone 17e sẽ được nâng từ 7,5W lên ít nhất 15W, thậm chí tiệm cận các mức sạc nhanh hơn trên dòng iPhone 17. Đây được xem là nâng cấp “đáng tiền” nhất đối với người dùng iPhone giá phải chăng.

Camera: không có nhiều bất ngờ

Về nhiếp ảnh, iPhone 17e dự kiến vẫn sử dụng camera sau đơn 48MP góc rộng, không có nâng cấp đáng kể nào được tiết lộ.

Camera trước nhiều khả năng vẫn là cảm biến 12MP, trong khi các mẫu iPhone 17 cao hơn đã chuyển sang camera selfie 18MP với tính năng Center Stage cải tiến.

Modem C1X và những cắt giảm cần thiết

iPhone 17e sẽ sử dụng modem C1X do Apple tự phát triển, từng xuất hiện trên iPhone Air. Modem này được Apple quảng bá là nhanh gấp đôi C1 và tiết kiệm năng lượng hơn đáng kể so với modem Qualcomm. Tuy nhiên, để kiểm soát chi phí, iPhone 17e sẽ không được trang bị chip mạng Wi-Fi/Bluetooth N1 mới như các mẫu iPhone 17 khác.

Giá bán và thời điểm ra mắt

Apple được cho là sẽ giữ nguyên mức giá khởi điểm 599 USD cho iPhone 17e.

Về thời gian ra mắt, nhiều khả năng máy sẽ xuất hiện trong nửa đầu năm 2026, với mốc tháng 2 vẫn được xem là khả thi nhất, tương tự cách Apple công bố iPhone 16e bằng thông cáo báo chí.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Apple dời sang tháng 3 hoặc tháng 4, trùng thời điểm phát hành iOS 26.4 cùng phiên bản Siri mới và các sản phẩm nhà thông minh.

Nhìn chung, iPhone 17e hứa hẹn là một bản nâng cấp vừa phải nhưng hợp lý, tiếp tục đóng vai trò chiếc iPhone “dễ tiếp cận” nhất trong danh mục sản phẩm của Apple năm 2026.

(Theo MacRumors, PhoneArena)