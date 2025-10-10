Phút 82, HLV Kim Sang Sik chuẩn bị thay 2 cầu thủ Tiến Linh và Duy Mạnh bằng Đức Chiến và Đình Bắc. Hai cầu thủ chuẩn bị vào sân thế chỗ, cũng đã ra sát đường biên một cách sẵn sàng.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cũng trong tư thế chuẩn bị ra nghỉ, tuy nhiên anh phát hiện thấy đồng đội Lê Phạm Thành Long có dấu hiệu bị đau và ngay lập tức báo cho ban huấn luyện.

HLV Kim Sang Sik ra hiệu cho Tiến Linh rời sân. Ảnh: Hữu Hà

Trước diễn biến bất ngờ này, HLV Kim Sang Sik lập tức yêu cầu Đức Chiến và Đình Bắc tạm thời quay lại khu kỹ thuật, đồng thời thông báo với trọng tài bàn về việc thay đổi người. Sau đó ít phút, Thành Long và Duy Mạnh là hai cái tên được rút ra sân, còn Tiến Linh tiếp tục thi đấu đến hết trận.

Hành động kịp thời của Tiến Linh nhận được nhiều lời khen. Tuyển Việt Nam không chỉ tránh được vấn đề chấn thương với trường hợp của Thành Long, mà còn đảm bảo chiến thắng chung cuộc.

Tiến Linh kịp thời phát hiện ra đồng đội đang bị đau. Ảnh: Hữu Hà

Ở trận đấu này, Tiến Linh là người mở tỉ số, sau đó là các pha lập công của Xuân Mạnh và Văn Vĩ. Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Cầu thủ Hà Nội FC chia sẻ: "Tôi rất vui khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho tuyển Việt Nam. Đây là trận đấu khó khăn, nhưng sau khi đội bạn nhận thẻ đỏ, chúng tôi dễ đá hơn và tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng”.

Trận lượt về giữa tuyển Việt Nam vs Nepal diễn ra trên SVĐ Thống Nhất, vào lúc 19h30 ngày 14/10.

