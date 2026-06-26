Xem video bàn thắng Mỹ 2-3 Thổ Nhĩ Kỳ (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Thổ Nhĩ Kỳ (4-2-3-1): Cakir; Bardakci, Kabak, Celik, Elmali; Ozcan, Kokcu; Aydin, Guler, Yildiz; Yilmaz.

Mỹ (4-2-3-1): Turner; Scally, McKenzie, Trusty, Robinson; Berhalter; Weah, McKennie, Reyna, Aaronson, Pepi.

Bàn thắng: Trusty 3', Berhalter 49' - Guler 11', Kokcu 31', Ayhan 90'+8