Xem bàn thắng Nam Phi 1-0 Hàn Quốc (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Nam Phi (4-3-3): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Sithole, Mokofeng; Maseko, Appollis, Makgopa.

Hàn Quốc (3-4-2-1): Kim Seung-gyu; Lee Gi-Hyuk, Kim Min-Jae, Lee Han-Beom; Seol Young-Woo, Hwang In-beom, Paik Seung-Ho, Lee Tae-Seok, Lee Kang-in; Hwang Hee-chan, Oh Hyeon-Gyu.

Bàn thắng: Maseko 63'