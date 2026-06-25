World Cup 2026 bước vào giai đoạn căng thẳng khi nhiều ông lớn đã giành vé, trong khi các bảng còn lại vẫn mở ra cuộc đua nghẹt thở cho lượt trận cuối sắp tới này.
Xem bàn thắng Nam Phi 1-0 Hàn Quốc (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Nam Phi (4-3-3): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Sithole, Mokofeng; Maseko, Appollis, Makgopa.
Hàn Quốc (3-4-2-1): Kim Seung-gyu; Lee Gi-Hyuk, Kim Min-Jae, Lee Han-Beom; Seol Young-Woo, Hwang In-beom, Paik Seung-Ho, Lee Tae-Seok, Lee Kang-in; Hwang Hee-chan, Oh Hyeon-Gyu.
Bàn thắng: Maseko 63'
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