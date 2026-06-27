Chia điểm 0-0 trong trận cầu tẻ nhạt, Úc khép lại vòng bảng với vị trí nhì bảng D. Trong khi Paraguay xếp thứ ba và nhiều khả năng cũng giành vé vớt vào vòng knock-out.
Video bàn thắng Uruguay 0-1 Tây Ban Nha (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Uruguay: Muslera, Varela, Sanabria, Caceres, Olivera, Bentancur, Ugarte, Valverde, Canobbio, Nunez, Araujo.
Tây Ban Nha: Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Merino, Yamal, Oyarzabal, Baena.
Bàn thắng: Baena 42'
Thẻ đỏ: Canobbio 90'+5
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