Video bàn thắng Uruguay 0-1 Tây Ban Nha (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Uruguay: Muslera, Varela, Sanabria, Caceres, Olivera, Bentancur, Ugarte, Valverde, Canobbio, Nunez, Araujo.

Tây Ban Nha: Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Merino, Yamal, Oyarzabal, Baena.

Bàn thắng: Baena 42'

Thẻ đỏ: Canobbio 90'+5