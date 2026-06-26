7h ngày 27/6, sân Akron:

Tây Ban Nha khởi đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng trận hòa nhạt nhòa trước Cape Verde, nhưng La Roja đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác khi đè bẹp Saudi Arabia 4-0.

Lamine Yamal bình phục chấn thương và xuất trận từ đầu thổi luồng gió mới cho hàng công Tây Ban Nha. Chính tài năng 18 tuổi mở tỷ số với pha lao vào đệm cận thành, mở ra thế trận dễ dàng.

Lamine Yamal tái xuất ghi bàn vào lưới Saudi Arabia - Ảnh: GE

Rõ ràng, sự xuất hiện của Yamal giúp La Roja lên bóng nguy hiểm và sắc nét hơn hẳn, sau trận mở màn bế tắc với Cape Verde.

Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đang dẫn đầu bảng H với 4 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với Uruguay và Cape Verde trước lượt trận cuối cùng.

Tây Ban Nha sẽ giành vé vào vòng knock-out ở ngôi nhất bảng nếu đánh bại Uruguay. Kết quả hòa cũng đủ để họ hoàn thành mục tiêu, miễn Cape Verde không thắng Saudi Arabia cách biệt từ 5 bàn trở lên.

Trường hợp thua Uruguay, Tây Ban Nha vẫn có thể kết thúc ở vị trí thứ hai, nếu Cape Verde không thể vượt qua Saudi Arabia. Dĩ nhiên, thầy trò De la Fuente chẳng muốn đặt số phận mình vào tay đối thủ.

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ đại diện châu Âu. Trong 10 lần chạm trán gần nhất, Tây Ban Nha thắng 5 và hòa 5 trước Uruguay, bao gồm các trận hòa ở vòng bảng World Cup 1950 và 1990.

Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ giành thêm 3 điểm - Ảnh: FE

Về phần Uruguay, họ gây thất vọng với hai trận trận hòa Saudi Arabia và Cape Verde, dù được đánh giá cao hơn.

Không còn những ngôi sao như Luis Suarez hay Edinson Cavani, đội bóng HLV Marcelo Bielsa thi đấu thiếu hiệu quả, trong khi hàng thủ cũng thường xuyên mắc sai lầm.

Đương đầu Tây Ban Nha với Lamine Yamal khát khao chứng tỏ mình, Uruguay sẽ gặp vô vàn khó khăn trong việc kiếm điểm.

Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 2-0

Đội hình dự kiến

Uruguay: Muslera; Varela, Gimenez, Caceres, Olivera; Bentancur, Ugarte, Valverde; Canobbio, Nunez, Araujo

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.