Trận chiến phân định ngôi đầu bảng H World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Uruguay sẽ được xác định trên sân Estadio Guadalajara lúc 7h ngày 27/6.

Sau 2 lượt trận, Tây Ban Nha đang dẫn đầu với 4 điểm, Uruguay cùng 2 điểm như Cape Verde nhưng xếp nhì, nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Tây Ban Nha lẽ ra đã có thể giành vé sớm vào vòng 32 đội, nếu không đụng phải tân binh Cape Verde chơi quá kiên cường và đặc biệt thủ môn Vozinha chơi ‘lên đồng’ trong ngày ra quân World Cup.

Cả 4 chuyên gia đều dự đoán Tây Ban Nha thắng 2-1 Uruguay. Ảnh: SportPesa

Ở lượt đầu tiên, chỉ có trận Tây Ban Nha vs Cape Verde là không có bàn thắng (hòa 0-0).

Sang đến lượt đấu thứ 2, việc Lamine Yamal vào sân ngay từ đầu và ghi bàn sớm (phút thứ 10) khiến HLV La Fuente bên ngoài sân cuối cùng cũng có thể thở phào, nhẹ cả người.

Pha lập công ấy mở ra chiến thắng đậm 4-0 cho Tây Ban Nha trước Iraq, trong đó Oyarzabai lập cú đúp cùng bàn phản lưới của đối phương.

Trong khi đó, Uruguay thất vọng với 2 trận hòa, 1-1 Iraq và 2-2 Cape Verde, trong cảnh đều để bị thủng lưới trước, cho thấy hàng phòng ngự của họ chưa thực sự tạo được yên tâm.

Ở cuộc đối đầu cuối tại vòng bảng, một kết quả hòa có thể vẫn đưa Tây Ban Nha đi tiếp, nhưng HLV La Fuente muốn nắm thế chủ động và không gì tốt hơn bằng một chiến thắng.

Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ họ, khi Tây Ban Nha chưa từng thua Uruguay trong 10 lần gặp nhau, với 5 thắng, 5 hòa.

Uruguay dưới sự dẫn dắt của HLV Bielsa, hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Tây Ban Nha trong trận đấu này. Theo đánh giá, cuộc chiến khu vực giữa sân sẽ đóng vai trò then chốt quyết định ai sẽ giành chiến thắng.

Dự đoán về trận đấu, điều thú vị là cả 4 chuyên gia (ESPN, BBC, Sportskeeda, Sportsmole) cùng chọn một tỷ số và người chiến thắng, cụ thể Tây Ban Nha 2-1 Uruguay.

Đội hình dự kiến:

Uruguay: Muslera; Varela, Gimenez, Caceres, Olivera; Bentancur, Ugarte, Valverde; Canobbio, Nunez, Araujo.

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, N Williams.