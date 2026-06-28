Video bàn thắng Algeria 3-3 (nguồn: VTV)

Bàn thắng:

Algeria: Belghali 45', Mahrez 60', 90'+4.

Áo: Arnautovic 28', Sabitzer 55', Kalajdzic 90'+6.

Đội hình xuất phát:

Algeria (4-3-3): Benbot; Belghali, Mandi, Bensebaini, Hadjam; Aouar, Bentaleb, Maza; Mahrez, Gouiri, Chaibi.

Áo (43-3): Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, Xaver Schlager, Laimer; Schmid, Sabitzer, Arnautovic.