Áo hòa 3-3 với Algeria trong cuộc rượt đuổi kịch tính như phim Hollywood để dẫn nhau vào vòng 1/16, Iran cay đắng rời World Cup 2026.
Bàn thắng:
Algeria: Belghali 45', Mahrez 60', 90'+4.
Áo: Arnautovic 28', Sabitzer 55', Kalajdzic 90'+6.
Đội hình xuất phát:
Algeria (4-3-3): Benbot; Belghali, Mandi, Bensebaini, Hadjam; Aouar, Bentaleb, Maza; Mahrez, Gouiri, Chaibi.
Áo (43-3): Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, Xaver Schlager, Laimer; Schmid, Sabitzer, Arnautovic.
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