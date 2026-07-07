Cristiano Ronaldo không kìm được nước mắt sau khi Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 1/8 World Cup 2026, khép lại kỳ World Cup cuối cùng của anh.
Video bàn thắng Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha (nguồn: VTV):
Ghi bàn: Merino (90'+1)
Đội hình ra sân
Bồ Đào Nha: Diogo Costa, João Cancelo (Dalot 71'), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes (Nélson Semedo 56'), João Neves, Vitinha (Bernardo Silva 83'), Pedro Neto (Francisco Conceicao 83'), Bruno Fernandes, João Félix (Leao 71'), Cristiano Ronaldo
Tây Ban Nha: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Pedri (Fabián Ruiz 85'), Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo (Mikel Merino 85'), Álex Baena (Torres 75'), Mikel Oyarzabal
Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha nhờ pha lập công duy nhất của cầu thủ vào sân thay người Merino, qua đó đoạt vé vào vòng tứ kết World Cup 2026. Cristiano Ronaldo vì vậy mà không thể hiện thực hoá giấc mơ xưng vương cùng Selecao.
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