Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha nhờ pha lập công duy nhất của cầu thủ vào sân thay người Merino, qua đó đoạt vé vào vòng tứ kết World Cup 2026. Cristiano Ronaldo vì vậy mà không thể hiện thực hoá giấc mơ xưng vương cùng Selecao.