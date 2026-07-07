Video bàn thắng Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha (nguồn: VTV):

Ghi bàn: Merino (90'+1)

Đội hình ra sân

Bồ Đào Nha: Diogo Costa, João Cancelo (Dalot 71'), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes (Nélson Semedo 56'), João Neves, Vitinha (Bernardo Silva 83'), Pedro Neto (Francisco Conceicao 83'), Bruno Fernandes, João Félix (Leao 71'), Cristiano Ronaldo

Tây Ban Nha: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Pedri (Fabián Ruiz 85'), Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo (Mikel Merino 85'), Álex Baena (Torres 75'), Mikel Oyarzabal