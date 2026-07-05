Lịch thi đấu World Cup hôm nay 5/7
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU VÒNG KÊNH TRỰC TIẾP
5/7 - 00:00 Canada 0-3 Maroc Vòng 1/8 VTV3, VTV6, VTV9
5/7 - 04:00 Paraguay 0-1 Pháp Vòng 1/8 VTV3, VTV6, VTV9
6/7 - 03:00 Brazil vs Na Uy Vòng 1/8 VTV3, VTV6, VTV10
6/7 - 07:00 Mexico vs Anh Vòng 1/8 VTV3, VTV6, VTV9