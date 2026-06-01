Video bàn thắng Tây Ban Nha 4-0 Saudi Arabia (nguồn: VTV):

Lamine Yamal đã xuất hiện đúng lúc để kéo Tây Ban Nha ra khỏi những nghi ngờ sau trận hòa Cape Verde.

Trong lần đầu tiên được đá chính tại World Cup 2026, ngôi sao 18 tuổi lập tức ghi dấu ấn với bàn mở tỷ số, mở ra chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Saudi Arabia.

Chỉ sau 10 phút, tài năng trẻ của Tây Ban Nha đã băng vào dứt điểm từ đường căng ngang của Mikel Oyarzabal để khai thông bế tắc. Đó là khoảnh khắc thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Khi Saudi Arabia còn chưa kịp ổn định tinh thần, Oyarzabal liên tiếp lập công ở các phút 21 và 24 để đưa Tây Ban Nha dẫn trước 3-0. Một trận đấu xuất sắc của ngôi sao thuộc CLB Sociedad.

Hàng thủ đội bóng châu Á hoàn toàn choáng ngợp trước tốc độ của “La Roja”.

Sang hiệp 2, Tây Ban Nha có thêm bàn thắng từ tình huống phản lưới của hậu vệ Hassan Al Tambakti sau cú sút của Marc Cucurella.

Cuối trận, Ferran Torres đưa bóng vào lưới Saudi Arabia, nhưng sau khi VAR can thiệp, trọng tài từ chối bàn thắng.

Bàn thắng: Lamine Yamal 10', Oyarzabal 21', 24, Al Tambakti 49'/phản lưới.

Đội hình xuất phát:

Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

Saudi Arabia (5-3-2): Al Owais; Saud Abdulhamid, Tambakti, Lajami, Al Amri, Moteb Al Harbi; Nasser Al Dawsari, Al Khaibari, Al Juwayr; Al Buraikan, Salem Al Dawsari.