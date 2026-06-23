Vào sân từ hiệp hai, Undav lập cú đúp đẳng cấp đem về chiến thắng 2-1 cho tuyển Đức trước Bờ Biển Ngà, thuộc lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026.
Video bóng đá Pháp 3-0 Iraq (nguồn: VTV)
Ghi bàn: Mbappe (14', 54'), Dembele (66')
Đội hình ra sân:
Pháp: Maignan, Kounde (M. Gusto 83'), Saliba, Upamecano, Digne, Rabiot, Kone, Barcola (M. Akliouche 83'), Olise (R. Cherki 68'), Dembele (D. Doué 68'), Mbappe (M. Thuram 90')
Iraq: Basil, Tahseen (R. Sulaka 60'), Hashem, Doski, Ali, Ismael (Y. Amyn 60'), Al Ammari (A. Sher 68'), Qasem, Iqbal, Bayesh (M. Farji 69'), Hussein (Al-Hamadi 26')
Nhật Bản thắng đậm Tunisia 4-0 ở bảng F World Cup 2026, nhờ các bàn của Kamada, Ueda và Ito, qua đó có 4 điểm và rộng cửa đi tiếp tại World Cup 2026.
Brian Brobbey và Cody Gakpo thay nhau lập cú đúp trong chiến thắng 5-1 hoành tráng của Hà Lan trước Thụy Điển.
Cuộc đua vé vớt World Cup 2026 đang nóng lên khi nhóm đội xếp thứ ba phải cạnh tranh từng điểm số, hiệu số và bàn thắng để giành 8 suất đi tiếp quý giá nhất.
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.