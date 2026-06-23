Video bóng đá Pháp 3-0 Iraq (nguồn: VTV)

Ghi bàn: Mbappe (14', 54'), Dembele (66')

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Pháp thắng dễ Iraq - Ảnh: FIFA

Đội hình ra sân:

Pháp: Maignan, Kounde (M. Gusto 83'), Saliba, Upamecano, Digne, Rabiot, Kone, Barcola (M. Akliouche 83'), Olise (R. Cherki 68'), Dembele (D. Doué 68'), Mbappe (M. Thuram 90')

Iraq: Basil, Tahseen (R. Sulaka 60'), Hashem, Doski, Ali, Ismael (Y. Amyn 60'), Al Ammari (A. Sher 68'), Qasem, Iqbal, Bayesh (M. Farji 69'), Hussein (Al-Hamadi 26')