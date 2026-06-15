Chênh lệch về đẳng cấp và trình độ, tuyển Đức dễ dàng đè bẹp Curacao 7-1 trong trận cầu trên sân Houston (Mỹ).
Xem video bóng đá Đức 7-1 Curacao (nguồn: VTV):
Đội hình ra sân
Đức (4-2-3-1): Neuer, Brown, Schlotterbeck, Tah, Kimmich, Pavlovic, Nmecha, Wirtz, Musiala, Sane, Havertz.
Curacao (4-3-3): Room, Floranus, Obispo, Gaari, Fonville, Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Comenencia, Hansen, Tahith Chong, Locadia.
Bàn thắng: Nmecha 6', Schlotterbeck 38', Havertz 45'+5 (pen), 88', Musiala 47', Brown 68', Undav 78' - Comenencia 21'
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