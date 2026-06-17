Video bàn thắng Iraq 1-4 Na Uy (nguồn: VTV):

Sau 28 năm chờ đợi, Na Uy ra mắt ấn tượng ở World Cup 2026 bằng chiến thắng 4-1 trước Iraq, trong khuôn khổ bảng I.

Người hùng của đội bóng Bắc Âu không ai khác là Erling Haaland, chân sút đang có phong độ ghi bàn đáng kinh ngạc trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Na Uy vượt lên ở phút 29 khi Haaland dễ dàng đệm bóng vào lưới sau đường căng ngang chuẩn xác của David Wolfe.

Tuy nhiên, Iraq cho thấy họ không đến Mỹ để làm nền. Đại diện châu Á gỡ hòa 1-1 chỉ 10 phút sau nhờ pha đánh đầu dũng mãnh của Aymen Hussein từ đường kiến tạo của Amir Al Ammari.

Bước ngoặt trận đấu đến ngay trước giờ nghỉ. Một sai lầm tai hại giữa hậu vệ Zaid Tahseen và thủ môn Jalal Hassan tạo cơ hội để Haaland cướp bóng và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Dù vậy, Iraq vẫn khiến Na Uy nhiều lần thót tim bằng những pha hãm thành liên tiếp trong thời gian bù giờ.

Sang hiệp 2, thế trận chặt chẽ hơn. Phải đến phút 76, Na Uy mới có bàn thắng quyết định. Từ quả phạt góc của Martin Odegaard, trung vệ Leo Ostigard bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1.

Bi kịch khép lại với Iraq ở cuối trận khi Aymen Hussein vô tình phản lưới nhà trong nỗ lực ngăn cản Kristian Thorstvedt.

Chiến thắng 4-1 không chỉ giúp Na Uy khởi đầu thuận lợi mà còn là thắng lợi đậm nhất của họ trong lịch sử các kỳ World Cup. Bản thân Haaland sẵn sàng biến World Cup 2026 thành sân khấu của riêng mình.

Bàn thắng:

Iraq: Aymen Hussein 39'

Na Uy: Haaland 29', 43', Ostigard 76', Aymen Hussein 90'+6/phản lưới.

Đội hình xuất phát:

Iraq (4-4-2): Hassan - Hussein Ali, Tahseen, Hashim, Doski – Bayesh, Al-Ammari, Zaid Ismael, Ali Jasim - Aymen Hussein, Ali Al Hamadi.

Na Uy (4-3-3): Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe - Odegaard, Berge, Aursnes - Sorloth, Haaland, Nusa.