Video bàn thắng Maroc 4-2 Haiti (Nguồn: VTV)

Đội tuyển Maroc giành chiến thắng kịch tính 4-2 trước Haiti trong trận đấu cuối cùng bảng C World Cup 2026, qua đó khép lại vòng bảng bằng tấm vé vào vòng 1/16.

Đại diện châu Phi trải qua 90 phút đầy thử thách khi hai lần bị đối thủ dẫn trước. Lenny Joseph dứt điểm chạm thủ môn Bono mở tỷ số từ rất sớm, trước khi Achraf Hakimi gỡ hòa.

Haiti tiếp tục tạo bất ngờ với siêu phẩm của Wilson Isidor, nhưng Ismael Saibari kịp đưa trận đấu trở lại thế cân bằng ngay trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Maroc hoàn toàn làm chủ thế trận và liên tục tạo sức ép lên khung thành Johny Placide.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, bước ngoặt đến từ tình huống phạt góc khi Soufiane Rahimi ghi bàn đưa Morocco vượt lên lần đầu tiên. Đến phút 89, Rahimi tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Gessime Yassine ấn định chiến thắng 4-2.

Chiến thắng này giúp Morocco nối dài chuỗi bất bại trên mọi đấu trường lên 32 trận, đồng thời khẳng định bản lĩnh của một ứng viên đáng gờm ở vòng knock-out.

Về phần Haiti, họ khép lại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử với ba thất bại, đồng thời nâng chuỗi trận toàn thua tại World Cup lên 6, cân bằng kỷ lục buồn của El Salvador.

Bàn thắng:

Maroc: Hakimi 39', Saibari 45'+1, Rahimi 78', Yassine 89'

Haiti: Bono 10'/phản lưới, Isidor 43'

Đội hình xuất phát:

Maroc (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Halhal Riad, Salah-Eddine; Ambrabat, El Aynaoui; El Kaabi, Diaz, El Khannouss; Saibari.

Haiti (4-4-2): Placide; Duverne, Ade, Delcroix, Expériénce; Casimir, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Joseph, Isidor.