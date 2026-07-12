Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi vòng bán kết World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
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Kết quả World Cup hôm nay
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|VÒNG
|KÊNH TRỰC TIẾP
|11/7 - 02:00
|Tây Ban Nha 2-1 Bỉ
|Tứ kết
|VTV3, VTV6, VTV9
|12/7 - 04:00
|Anh 0-0 Na Uy
|Tứ kết
|VTV3, VTV6, VTV9
|12/7 - 08:00
|Argentina vs Thuỵ Sĩ
|Tứ kết
|VTV3, VTV6, VTV9
Mikel Merino tiếp tục sắm vai người hùng, ghi bàn quyết định lúc cuối trận giúp Tây Ban Nha đánh bại Bỉ 2-1, giành vé vào bán kết World Cup 2026 gặp Pháp.
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.
HLV Luis de la Fuente khen ngợi các cầu thủ khi thắng Bỉ ở tứ kết World Cup 2026, cho rằng Pháp lo lắng khi gặp Tây Ban Nha ở bán kết.