Video bàn thắng New Zealand 1-3 Bỉ (nguồn: VTV):

Bỉ khẳng định đẳng cấp đúng lúc bằng chiến thắng tưng bừng 5-1 trước New Zealand ở lượt trận cuối bảng G World Cup 2026.

Trong trận cầu buộc phải thắng để tự quyết tấm vé đi tiếp, "Quỷ đỏ" áp đảo từ đầu đến cuối và chỉ cần hơn nửa giờ để phá vỡ thế bế tắc nhờ pha lập công của Leandro Trossard.

Tiền đạo của Arsenal tiếp tục hoàn tất cú đúp sau giờ nghỉ, mở ra màn trình diễn bùng nổ của đại diện châu Âu. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku và Alexis Saelemaekers lần lượt ghi thêm 3 bàn để khép lại chiến thắng đậm nhất của Bỉ trong lịch sử tham dự World Cup.

Đáng chú ý, Lukaku nâng thành tích lên 6 bàn tại các kỳ World Cup, trở thành chân sút số một của Bỉ ở sân chơi này.

Phía New Zealand chỉ có thể níu kéo danh dự bằng pha lập công của Elijah Just. Thất bại khiến đại diện châu Đại Dương dừng bước với vỏn vẹn 1 điểm.

Bàn thắng:

New Zealand: Just 84'

Bỉ: Trossard 28', 50', De Bruyne 66', Lukaku 86'.

Đội hình xuất phát:

New Zealand (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Surman, Bindon, Cacace; Bell, Stamenic; Thomas, Singh, Just; Wood.

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.