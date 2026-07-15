Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi vòng bán kết World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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WORLD CUP 2026 – BÁN KẾT
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15/07
02:00
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Pháp 0-2 Tây Ban nha
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VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI
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14/07
22:00
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KuPs 2-3 Vardar Skopje
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14/07
23:00
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Iberia Tbilisi 2-2 Flora Tallin
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Inter Escaldes 1-1 Lincoln Red Imps
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15/07
00:00
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Gyori ETO 2-2 Vikingur Reykjavik
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Riga 3-2 Ararat Armenia
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15/07
00:30
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Levski Sofia 4-0 Borac Banja Luka
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The New Saints 1-2 Sabah Baku
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15/07
01:00
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Drita Gjilan 2-3 Kauno Zalgiris
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15/07
02:00
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Larne - Tre Fiori
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Shamrock Rovers - Floriana
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VĐQG TRUNG QUỐC 2025/26 – VÒNG 18
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14/07
18:35
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Zhejiang Pro 3-2 Qingdao Manatee
World Cup 2026 đã xác định đầy đủ 2 cặp đấu bán kết, với sự góp mặt của Pháp, Tây Ban Nha, Argentina và Anh sau loạt tứ kết đầy kịch tính.
Argentina vượt qua Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút căng thẳng ở tứ kết World Cup 2026, qua đó giành vé vào bán kết gặp tuyển Anh.
Argentina giành chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ sau 120 phút kịch tính, qua đó tiến vào vòng bán kết World Cup 2026, gặp tuyển Anh.
Messi gây lo lắng khi bị chảy máu ở vùng mắt phải, cần đến bác sĩ chăm sóc trong trận tứ kết World Cup 2026, Argentina thắng 3-1 Thụy Sĩ.