VietNamNet trực tiếp bóng đá Thái Lan vs Singapore diễn ra lúc 20h ngày 18/8 trên sân Rajamangala, thuộc khuôn khổ bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.
Video higlights Thái Lan 1-2 Singapore (Nguồn: FPT Play)
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Đội hình ra sân
Thái Lan: Kampol, Tom Bihr, Pansa, Narubadin, Worachit, Wanchai, Sarach, Seksan, Picha Autra, Teerasak, Gustavsson.
Singapore: Izwan; R.Stewart, Hariss Harun, Nur Adam Abdullah, Mahler, Nakamura; Shahiran, Song Ui-young, H.Stewart; Ilhan Fandi, Zulkifli.
Bàn thắng: Kakana 61' (pen) - H.Stewart 45', Pansa 65' (phản lưới)
Sau chiến thắng 3-1 trên đất Singapore, tuyển Thái Lan tự tin trở về thánh địa Rajamangla đón tiếp đối thủ ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, 20h ngày 18/8.
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