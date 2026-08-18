Video higlights Thái Lan 1-2 Singapore (Nguồn: FPT Play)

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Đội hình ra sân

Thái Lan: Kampol, Tom Bihr, Pansa, Narubadin, Worachit, Wanchai, Sarach, Seksan, Picha Autra, Teerasak, Gustavsson.

Singapore: Izwan; R.Stewart, Hariss Harun, Nur Adam Abdullah, Mahler, Nakamura; Shahiran, Song Ui-young, H.Stewart; Ilhan Fandi, Zulkifli.

Bàn thắng: Kakana 61' (pen) - H.Stewart 45', Pansa 65' (phản lưới)